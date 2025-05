Purposia má v Japonsku své cíle a holding chtěl být víc než jen oficiálním partnerem české účasti na EXPO 2025. Zástupci společnosti proto v květnu vyslali do Japonska další padesátičlennou delegaci, aby prohloubili obchodní kontakty.

„Naše vztahy s Japonskem jsou nadstandardní. To je vidět i na exkluzivním umístění českého pavilonu. Během zahájení jsem byl velmi příjemně překvapen přátelskou atmosférou,“ uvedl pro FLOW předseda představenstva Purposia Group Jan Hasík.

„Domluvili jsme si pracovní schůzky i mimo EXPO, abychom lépe poznali japonský způsob podnikání. Naším cílem je jednak zviditelnit se pro potenciální japonské investory, jednak navštívit výrobní závody, kde budeme sdílet know-how a případně importovat pokročilejší technologie,“ vysvětlil Hasík, který také považuje za důležité, aby jeho lidé vyrazili do světa a neseděli jako „Honza za pecí“. Je to podle něj investice do vzdělávání a sebevědomí zaměstnanců.

Příprava na jednání byla důkladná – zaměstnanci prošli speciálním školením o japonské obchodní etiketě a kulturních specifikách. Navázat partnerství na japonském trhu navíc není podle manažera snadné. „Čelíme jazykové bariéře, odlišnému obchodnímu prostředí i přísné byrokracii,“ dodal Hasík ve FLOW.

Purposia Group působí v 10 evropských zemích a ve svém portfoliu má 42 firem.

Co dalšího jsme probrali v rozhovoru pro FLOW?

Jaké výhody přináší partnerství s českým pavilonem na EXPO 2025?

Jaké konkrétní projekty PURPOSIA v Japonsku chystá?

Jaké jsou největší výzvy při expanzi na japonský trh?

A jakým výzvám čelí obor stavebnictví v roce 2025?

Sledujte celý rozhovor FLOW s Janem Hasíkem.