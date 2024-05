Chci být i eurokomisařem. Při nominaci získám silné ekonomické portfolio, říká Pirát Kolaja

“Green deal je nutnost,” uvedl v rozhovoru pro FLOW k jednomu z nejdiskutovanějších evropských témat Marcel Kolaja, současný europoslanec a lídr kandidátky Pirátů v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu.

Kolaja vysvětlil, že nutnost Green Dealu vnímá ze dvou důvodů. „Jednak to vidíme teď i v České republice, kde zamrzly tři čtvrtiny ovocných stromů. Za to můžou právě klimatické změny způsobené globálním oteplováním. Na začátku dubna byly teploty přes třicet stupňů a stejně tak leden, únor a březen byly teplotně nadprůměrné. Pak přišly náhle zničehonic mrazíky, které zničily úrodu. Takže o hrozby pramenící ze změn klimatu se musíme starat nejen z ekonomických důvodů, ale také proto, že chceme, aby tady neumírali lidé na znečištěné prostředí,“ řekl Kolaja ve FLOW.

Kromě toho, že tento vystudovaný softwarový inženýr a bývalý místopředseda Evropského parlamentu usiluje o post europoslance, tak se netají tím, že chce být také eurokomisařem. Podle něj to není problém, srovnává to s tím, že i při volbách do poslanecké sněmovny je typicky třeba lídr kandidátky a předseda strany kandidátem na premiéra.

„Je to spojené a kandidatura je proto naprosto logická,“ řekl Kolaja, podle jehož informací měla svého eurokomisaře navrhnout koalice PirSTAN a nikoli pouze Starostové, jak o tom mluví například premiér Petr Fiala. „Dohoda je, ale je jiná, než jak ji prezentuje STAN,“ tvrdí Kolaja s tím, že nakonec bude podle něj výhodné, když toto vláda uzná a představí dva kandidáty na eurokomisaře, ze kterých si pak vybere předsedkyně Evropské komise.

„Takže mi přijde naprosto v pořádku, pokud vláda vybere jednoho kandidáta Pirátů a jednoho od Starostů,“ říká Marcel Kolaja. O samotném postu eurokomisaře se definitivně rozhodne po Eurovolbách a jasné by vše mělo být předběžně v létě.

Proč chce být eurokomisařem? Co si myslí o svých protikandidátech a jak správně regulovat prostředí internetu? Nejen tato témata jsme podrobně probrali v pořadu FLOW.