Pouhých patnáct minut denně podle něj dělá zázraky. „Je to o nastavení mysli a o tom, že si člověk vytvoří zdravý návyk. Často si lidé myslí, že se musí jít na hodinu zničit do posilovny, ale není to pravda,“ tvrdí Radek Laci, který ve svých trénincích využívá prvky z jógy, fyzioterapie, inspiruje se pohyby malých dětí, využívá metodu DNS a také populární animal movement, kdy napodobujeme pohyby zvířat.

Radek Laci se také angažuje v pomoci dětem z dětských domovů, o tématu otevřeně mluví. Sám totiž v dětském domově vyrůstal. Jako malý zažil kvůli svému vzhledu šikanu i rasismus nebo nepovedenou pěstounskou péči v rasistické rodině, odkud na vlastní žádost odešel.

Kvůli čemu ho klienti nejčastěji vyhledávají? Jak se dá cvičením bojovat s úzkostmi? A jak se můžeme hýbat třeba během sedavé práce v kanceláři?

Vše jsme probrali v pořadu FLOW Balance, kde se věnujeme tématům spojených s fyzickým i psychickým zdravím a s naším work and life balance.