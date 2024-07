V práci se dokážeme plně soustředit jen čtyři až šest hodin, tvrdí podnikatelka Aneta Martinek

Právě o správné organizaci času a efektivitě je její knížka Organizační porno, která se stala bestsellerem. Sama podnikatelka o sobě tvrdí, že má život pod kontrolou, od dětství je pořádkumilovná a zorganizovaná. Přesto se nedokázala připravit na výzvy spojené s narozením dítěte, kdy se mění plány ze dne na den. „Bylo to pro mě těžké se s tím vyrovnat a toto téma jsem řešila i na terapiích,“ tvrdí Martinek, která se do práce vracela brzy.

I proto je slaďování mateřství a kariéry jejím velkým tématem, o kterém otevřeně mluví.

„Čím víc o tom mluvím, tím víc schytávám negativních reakcí od kritiků, Češi jsou stále jako společnost v tomhle ohledu konzervativní, mění se to pomalu s mladší generací tatínků, kteří se víc zapojují do péče o dítě,“ tvrdí Martinek, která prý po jednom rozhovoru v médiích, kde přiznala, že pracuje s malým dítětem, „schytala“ tolik kritiky, že celý den probrečela.

„Dnes už si negativní reakce nečtu a nezabývám se tím tolik, tehdy mě to vzalo, ale tím spíš myslím, že je důležité o tom mluvit,“ uvedla v rozhovoru pro FLOW Balance, kde jsme se věnovaly tentokrát time managementu, efektivitě a nastavení správné rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. „Pojem work and life balance je fenoménem a je důležité balanc hledat s tím, že pro každého je to něco jiného,“ uvedla také Martinek v rozhovoru.

„V práci se dokážeme podle výzkumů soustředit čtyři až šest hodin, hluboká soustředěná práce nikdy nemůže trvat celou osmihodinovou pracovní dobu,“ připomněla podnikatelka, podle které je důležité dělat si v práci pauzy na odpočinek a pravidelně se pohybovat a dobíjet si energii. „Každou hodinu bychom měli mít osm až deset minut pauzu. Když lidi necháme odpočinout, jsou mnohem efektivnější. To, co jim trvá 45 minut, jim s pauzou bude trvat klidně polovinu času, investice do obnovy energie je klíčová,“ dodala.

O čem jsou platformy, které spoluzaložila? Proč její knížka Organizační porno cílí na ženy? Jak si lépe zorganizovat čas? Proč je tak klíčové udržovat ve věcech pořádek? Jak si zvýšit pracovní efektivitu? Nejen tato témata jsme probraly v rozhovoru v pořadu FLOW balance.