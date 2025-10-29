Když jsem začínal, na leukémii skoro všechny děti zemřely. Dnes skoro všechny přežijí, říká oceněný dětský onkolog
Na 15. února připadá Den dětské onkologie. Každý rok v České republice takto onemocní na 400 dětí, až 85 procent se jich díky pokroku medicíny podaří vyléčit. Jedním z lékařů, který se významně zasloužil o rozvoj oboru v Česku, je profesor Jan Starý. V oblasti vědy a zdravotnictví ho v úterý na Pražském hradě ocenil medailí Za zásluhy prezident Petr Pavel.
Když začínal v roce 1981 lékařskou kariéru, byl jeho obor dětské hematoonkologie velmi smutný. Onkologická diagnóza u dětí se rovnala v podstatě jisté smrti. Nyní je to naopak, naprostá většina dětí se vyléčí.
„Není to tak však zdaleka u všech nádorů, u některých typů, jako jsou sarkomy s metastázemi, nebo u některých nádorů mozku stále platí, že skoro všichni dětští pacienti s nimi zemřou. Máme stále na čem pracovat,“ uvedl v pořadu FLOW profesor Jan Starý, hematoonkolog, který je emeritním přednostou Kliniky dětské hematologie a onkologie ve FN v Motole.
Chybějící léky i naděje. Léčba dětí za komunismu byla frustrující
Zásadní posun v oboru znamenal pád železné opony, kdy mohli lékaři konečně komunikovat se zahraničím a do medicíny i výzkumu se nalily peníze.
„Za bývalého režimu nešlo dost peněz na výzkum a neměli jsme ani potřebné léky. Bylo to frustrující. Zlepšilo se to mírně ve druhé polovině 80. let, kdy jsem mohl vycestovat na stáž do Norska. Viděl jsem tehdy, kde jsou v oboru Norové a kde jsme my: byly to propastné rozdíly a deprese,“ vzpomíná v rozhovoru lékař, který v roce 1989 provedl mimo jiné první transplantaci kostní dřeně. I to byl obrovský posun v léčbě dětí.
Nejčastějším nádorovým onemocněním u dětí je akutní leukémie, následovaná nádory na mozku. Většina takto nemocných dětí z České republiky se přitom léčí právě na Klinice dětské hematologie a onkologie ve Fakultní nemocnici v pražském Motole.
Medicína se podle profesora Jana Starého stále posouvá a jednou z testovaných možností budoucnosti je léčba leukémie bez chemoterapie.
Jeho zajímavý profesní i osobní příběh shrnuje nová rozhovorová knížka s názvem Věřil jsem, že to musí jít lepší cestou. Napsala ji spisovatelka Petra Dvořáková a vyšla v nakladatelství Host.
V rozhovoru ve FLOW se dozvíte:
- Co bylo zásadním zlomem v oboru?
- Který příběh dítěte si dodnes profesor pamatuje?
- Jak často je v kontaktu s vyléčenými dětmi?
- Co mu dělá v jeho práci největší radost?
Pusťte si pořad FLOW s profesorem Janem Starým, kterému byla v roce 2022 mimo jiné udělena i cena Neuron za celoživotní práci v medicíně.