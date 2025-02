Kvóty na ženy? Krok správným směrem, říká Chaloupková z představenstva ČEZ

V ideálním případě mohou podle členky představenstva ČEZ Michaely Chaloupkové stát v Česku až dvě nové továrny a může vzniknout až sedm tisíc nových pracovních míst. Bude však velmi záviset na tom, jak se tento byznys bude rozvíjet nejen v České republice, ale v celé Evropě. Potvrdila informaci, že první z modulárních reaktorů by měl v Česku stát v roce 2035.

„Technické školy však nejsou naplněné a tito lidé nám chybí a budou chybět. Technika je těžká škola a moc studentů se tam nehrne, naším zájmem je tohle vzdělávání podporovat,“ uvedla ve FLOW manažerka polostátního gigantu.

Třetina žen ve vedení? Je to krok správným směrem

Velké české firmy se připravují na implementaci evropské směrnice Women on Board, která upravuje počet žen ve vedení společností. Povinné kvóty se v českém měřítku týkají šesti společností, včetně ČEZ. Podle manažerky firmy je to krok správným směrem.

„Můj názor na kvóty se vyvíjel od toho, že to není vůbec potřeba, až po to, že to potřeba je. Už v roce 2021 jsme si v ČEZ řekli, že chceme mít 30 procent žen v managementu. Kvóty pomáhají k tomu začít dělat opatření, aby se počet žen ve vedení zvyšoval,“ uvedla v rozhovoru pro FLOW Chaloupková, která má na starosti mimo jiné oblast HR.

Aby ČEZ ženy podpořil v kariéře, pomáhá jim společnost třeba s hlídáním dětí nebo zajištěním úklidové služby do domácnosti.

Implementace evropské směrnice stanovuje, aby v kótovaných společnostech osoby nedostatečně zastoupeného pohlaví zastávaly nejméně 40 procent míst nevýkonných členů orgánů, nebo nejméně 33 procent všech míst ve vedení společnosti.

Nesplnění kvót – milionové pokuty

Směrnice definuje „nedostatečně zastoupené pohlaví“, nespecifikuje tedy ženy. Do české legislativy měla být začleněná do konce roku 2024, zdržela se však v legislativním procesu. Kromě ČEZ se právní úprava týká například Komerční banky, Monety Money Bank, Philip Morris, Kofoly nebo Colt CZ. Polovina z firem přitom kvótu nesplňuje, čas na splnění podmínek by měly mít firmy do června 2026. V případě nesplnění jim hrozí až milionové pokuty.

Podle European Institute for Gender Equality je v České republice pouze 21 procent žen v řídicích a dozorčích orgánech, průměr EU je celkem 33 procent.

Jak se ČEZ daří rekvalifikovat zaměstnance, kterých se to týká, tedy lidí z uhelných elektráren? Kolik lidí bude v ČEZ v budoucnu potřeba přijmout? A proč společnost svým pracovníkům shání domů paní na úklid? Co ženám podle Chaloupkové nejvíc brání v rodinném růstu?

Vše jsme probrali v rozhovoru s manažerkou Michaelou Chaloupkovou, která je členkou představenstva ČEZ.