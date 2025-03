Sazka Champs – to je koncept sportovního sponzoringu společnosti Sazka, kterým chce podpořit mladé sportovní talenty a také ke sportu přitáhnout mladou generaci. Projekt společnost rozjela loni a nyní má pod křídly už čtrnáct mladých nadějných sportovců z různých odvětví.

„Jde o dlouhodobý projekt a podporu mladých lidí. Sport pro nás není jen výkon a čísla v tabulkách, ale životní cesta. Máme tam sportovce z různých odvětví, snažíme se propagovat i méně známé sporty, zatím nemáme jen zástupce kolektivních sportů. Nedávno se do našeho týmu přidala nově i talentovaná atletka Lurdes Manuel, za to jsme moc rádi,“ shrnula ve FLOW Dominika Němcová, která je manažerkou sponzoringu a CSR ve společnosti Sazka.

Podle Němcové jde Sazce při výběru podporovaných sportovců hodně o jejich osobnost.

„Jde o to, jací jsou to lidé, jaké mají názory i vize do budoucnosti,“ upřesnila manažerka v rozhovoru. Cílem projektu je totiž mimo jiné vytvářet potřebné pozitivní vzory pro mladou generaci.

Kroužky dětem: podpora rodin, které nemají na sportovní aktivity pro děti

Dalším velkým cílem projektu je pak podpora a vedení mladých lidí k tomu, aby se hýbali a starali se o své zdraví – nejenom fyzické, ale i duševní. Sazka se proto angažuje v mnoha projektech na podporu duševního zdraví a pomáhá mimo jiné například renovovat psychiatrické nemocnice.

Mnoho CSR aktivit společnosti je pak spojených se sportem a pohybem obecně: v jednom z dalších projektů například Sazka podporuje rodiny dětí, které si nemohou dovolit platit kroužky. Projekt Kroužky dětem financuje právě pohybové a sportovní zájmové kroužky dětem z rodin, kde chybí peníze. O tuto možnost je prý velký zájem.

V rozhovoru ve FLOW se dále dozvíte:

Jakým způsobem Sazka sportovce podporuje a mohou se zájemci hlásit i sami?

Jak dlouho tato podpora probíhá a jak je komplexní?

Proč je sportovní sponzoring součástí DNA společnosti Sazka a kam až sahají historické kořeny těchto aktivit?

Proč je nyní duševní zdraví jedním z hlavních pilířů CSR strategie Sazky?

Pusťte si rozhovor s manažerkou Sazky Dominikou Němcovou, kde jsme tyto aktivity společnosti i příběhy podpořených sportovců probraly podrobně.