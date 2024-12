Počet seznámených párů by prý už nespočítala, na první svatbu si však pamatuje velmi dobře.

„První svatba proběhla v roce 2015, šlo o Slovenku a Američana, oba jsou dodnes spolu a šťastní a mají dvě krásné holčičky,“ uvedla Hawken v rozhovoru pro pořad FLOW.

Hawken se dle svých slov zaměřuje na náročnější klienty, kterým poskytuje při seznamování kompletní servis. „Při seznamování nabízím sebe, svou integritu a zkušenosti, tohle na žádné aplikaci nikdo nenajde. Stejně jako mají mí klienti privátní bankéře či trenéry, tak mají i privátní dohazovačku. Vůbec se za to nestydí, v dnešní době je to naprosto běžné,“ vysvětlila Hawken v rozhovoru.

Hlavní brzda? Přehnané nároky

Jejími klienty jsou prý především úspěšní lidé, kteří nemají čas ztrácet čas. V seznamování je podle jejích slov velkou brzdou fakt, že lidé mají ohledně svého budoucího partnera obrovské, přehnané a často nereálné představy.

Především většina mužů má dle jejích zkušeností velké nároky na fyzický vzhled u svých partnerek. Lidé si podle ní musí sednout na mnoha úrovních, a hlavně sdílet stejné hodnoty, aby mohl vztah dlouhodobě fungovat. Nejlépe se podle ní seznamují mladé ženy od dvaceti do třiceti let.

„Nejvíc však mé služby vyhledávají ženy od třiceti do pětatřiceti, které chtějí zakládat rodiny. Co se týká mužů, tak většina mých klientů jsou muži od čtyřiceti do padesáti let. Největší část mé databáze však tvoří ženy,“ dodala v rozhovoru. Muži prý najdou partnerku během půl roku, ženy čekají i dva roky.

Proč to tak je? A jak probíhá seznamování prostřednictvím profesionální dohazovačky a expertky na matchmaking? Jak velká je úspěšnost seznámení a kdo má tyto služby zdarma?

Téma jsme podrobně probrali s podnikatelkou Katarínou Hawken v tomto díle FLOW.

(Spolupráce s agenturou Find L’Amour)