Nová strana určitě vznikne. Bude pro lidi, kteří chtějí víc vlastní zodpovědnosti, říká Kalousek 

Miroslav Kalousek doposud v médiích odrážel množící se dotazy a spekulace ohledně údajné nové strany, kterou by měl zakládat. Nechce nic komentovat s tím, že si máme počkat. V rozhovoru FLOW nám přesto něco navíc prozradil.

Reforma zdravotnictví a školství: opuštěná a důležitá témata

Kalousek původně téma odmítl komentovat a upozornil na to sám od sebe už před natáčením rozhovoru. Řekl však, že si nemyslí, že „bude mít nějakou svou stranu a ani to nikdy neplánoval“. Naznačil nicméně, že nějaká nová a jemu blízká strana pravděpodobně brzy vznikne.

„Jsou tady opuštěná témata jako například podnikatelské prostředí, reforma zdravotnictví a zdravotního pojištění nebo nezbytná reforma školství. Jsou to témata, která je nutné řešit a existuje tady silná společenská poptávka, aby se jich někdo ujal. A tam, kde existuje poptávka, přijde brzy i nabídka. Nějaká nová strana dle mého názoru jistě vznikne. To je vše, co vám k tomu můžu říct,“ uvedl ve FLOW Kalousek, který v minulosti působil ve dvou volebních obdobích jako ministr financí.

Vláda si čísla v rozpočtu vymyslela

V rozhovoru ostře kritizoval současnou vládu a ministra financí Zbyňka Stanjuru za návrh rozpočtu, který považuje za „bezprecedentní záležitost“.

„Je to pro mě zklamání nejen politické, ale i lidské,“ uvedl Kalousek. Podle něj Českou republiku takový rozpočet poškozuje mnohem víc, než kdyby byla čísla přiznaná pravdivě.

„Pro mě je výše deficitu nepřijatelná, ale to neznamená, že mám pravdu. Nelze však diskutovat o tom, že čísla v rozpočtu musí být pravdivá. A tady se stalo něco, co nemá precedens. Aby to vládě vyšlo a měla menší deficit než loni, tak tam napsala čísla, která nejsou pravdou. Všichni přece vědí, že třeba za emisní povolenky nemůžete dostat třicet miliard. Ale papír snese všechno,“ uvedl Kalousek v rozhovoru.

Rozpočet se schodkem 241 miliard korun by sám nedoporučil prezidentovi Petrovi Pavlovi podepsat. Návrh rozpočtu kritizoval ostatně i prezidentův ekonomický poradce David Marek, ani on nedoporučil jeho podpis.

Rozpočet kritizuje také Národní rozpočtová rada vlády, která v něm vidí nejasnosti a díry za víc než 40 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura už dříve reagoval s tím, že jde o pouhé drobnosti a přirovnal situaci k rodinnému 20tisícovému rozpočtu, kde chybí stovka.

Co Kalouskovi v rozpočtu nejvíc vadí? Co by následovalo, pokud by prezident rozpočet skutečně nepodepsal? A stýská se mu po aktivní politice?

Vše jsme podrobně probrali s s Miroslavem Kalouskem v tomto videorozhovoru.