„Jsem rád, že se nám podařilo pohnout s komunikací České televize a také třeba s atmosférou, která je nyní lepší. Za úspěch považuji i to, že se nám podařilo dostat do vedení televize víc žen, jejich poměr ve vedení divize zpravodajství a publicistika je nyní 6:5,“ uvedl v rozhovoru v pořadu FLOW na e15 generální ředitel České televize Jan Souček, který je ve funkci půl roku a bilancuje, co se mu podařilo.

Bitva o koncesionářské poplatky ovlivní program ČT

Největší výzvou po jeho nástupu do funkce bylo financování. Rozpočet České televize je nyní nejistý, protože není jasné, zda a v jaké míře projde zvýšení koncesionářského poplatku. Počítá s ním návrh, který je součástí mediální novely a který má vláda projednat v nejbližších týdnech.

„Neznám konkrétní návrh a nevím, s čím počítat do roku 2025, takže u všech projektů, které schvaluji, mám možnost odstoupení od smlouvy v případě, že by financování nedopadlo dobře,“ uvedl generální ředitel, který už letos optimalizuje náklady.

Aktuální propouštění je důsledek problémů s financováním

Jak prozradil ve FLOW, bez ohledu na financování bude Česká televize už letos propouštět: chce snížit počet zaměstnanců zhruba o tři procenta a škrtnout tedy devadesát pracovních míst. Půjde sice zčásti o tabulková místa, která jsou už nyní neobsazená, část lidí ale přesto přijde o práci.

Podle generálního ředitele Součka je to nutné bez ohledu na to, jak dopadne její financování od roku 2025. „Devadesát lidí je číslo, které je už dlouhou dobu součástí plánů České televize, je to právě kvůli sestupné křivce hodnoty televizního poplatku. Zároveň se snažíme o to, aby to instituci co nejméně bolelo. Budeme proto primárně škrtat tabulková místa, ze kterých už někdo odešel a která jsou neobsazená. Případně nebudeme prodlužovat smlouvy lidem, kterým už končí a podobně,“ sdělil Souček s tím, že jasno by mělo být do začátku léta a k samotnému propouštění by mělo odhadem dojít na přelomu léta a podzimu.

Česká televize má tři tisíce zaměstnanců a zhruba stejný počet externistů a její roční rozpočet se pohybuje kolem necelých osmi miliard korun. Její financování je závislé na koncesionářských poplatcích, které se od roku 2008 nezvyšovaly.

Wollner, šikana a kontroverze

Souček v rozhovoru promluvil také o kauzách, které jsou v souvislosti s institucí medializované. Proč rozmýšlí, zda zveřejní vyšetřovací spis Marka Wollnera? Co udělal pro to, aby v televizi už nedocházelo k šikaně a mobbingu? Byla chyba obklopit se kontroverzními lidmi, jako je například Igor Němec? A proč odvolal šéfy programu ČT1 a ČT2 jen půl roku poté, co je jmenoval?

