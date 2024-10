Šestnáct hodin na nohou, hodně stresu a křiku. Začátky v kuchyni si člověk musí protrpět, tvrdí michelinská kuchařka Nemčková 

Ve 23 letech za sebou má Kristína Nemčková hvězdnou kariéru. V pouhých sedmnácti vyhrála soutěž Masterchef a stala se tak nejmladší vítěznou této televizní show na světě. Záhy sama vyrazila za hranice a první práci získala v michelinské restauraci Story v Londýně, odkud se přesunula do kodaňského Gerania: podnik je známý jako nejlepší restaurace na světě.

Nyní vzala nabídku investora a přesouvá se do Asie, kde otevře dva podniky. Její začátky v michelinské restauraci Story byly pro ni velmi těžké. Mnoho lidí podle jejích slov tuhle práci vzdá.

„Jste šestnáct hodin denně na nohou, do toho je tam hodně stresu a hodně křiku, tvrdý režim. Jediné na co, jsme myslela je, že si chci sednout. Člověk si to musí protrpět a tělo si zvykne,“ uvedla Kristína, která se prosadila v mladém věku v nejvyšší gastronomii i jako mladá žena.

Přitom ženy v tomhle oboru většinou chybí. Například na českém ročníku “kuchařského Oskara” Bocuse d´Or nesoutěžila ani jedna. K tématu žen v oboru se podle svých slov Kristína nerada vyjadřuje, lidé v tom často vidí diskriminaci.

„Není třeba v tom hledat víc, než v tom je. Já jsem v životě nezažila žádnou diskriminaci. Je to ale fyzicky i psychicky náročná práce, bez volného času. Pokud chcete mít rodinu, tak je to těžké sladit. Chápu a rozumím, proč je žen v oboru tak málo,“ uvedla ve FLOW Nemčková.

Jak je na tom česká gastronomie, co z ní má sama nejradši a jak se těší na dobrodružství v Asii? Podívejte se na FLOW, kde jsme vše probrali.