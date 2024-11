Evropské automobilky jsou v krizi, německé firmy z oboru ruší své pobočky a propouštějí pracovníky. Ohrožených je mnoho dalších pracovních míst, a to i v České republice. „Nenazýval bych to krizí, ale situace je vážná. Evropské automobilky musejí přeplánovat své modely fungování kvůli velmi přísným evropským regulacím CO2 a není to jednoduchý proces,“ uvedl v rozhovoru ve FLOW Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.