Cena plynu na burze 2022: Aktuální graf a proč zdražuje | E15.cz

Cena plynu a jak se určuje

Cena plynu účtovaná koncovým spotřebitelům se skládá ze dvou částí – regulované a neregulované. K nim se ještě připočítávají daně.

Neregulovaná cena Je odvozena od ceny plynu na burze, jež je navýšena o marži dodavatele. Je to část ceny, kterou může ovlivňovat dodavatel plynu. Regulovaná cena Stanovuje ji Energetický regulační úřad (ERÚ), pokrývá náklady spojené s přepravou a distribucí plynu nebo poplatky operátorovi trhu. Tuto složku nemůže ovlivnit dodavatel plynu.

Cena plynu na burze a co ji ovlivňuje

Cenu plynu ovlivňuje několik faktorů. Protože se určuje tržně, jedním z nejdůležitějších faktorů je aktuální poptávka. Ve chvíli, kdy je plynu přebytek, se obchoduje za nižší ceny. Když ovšem poptávka převyšuje nabídku, ceny stoupají. K tomu může dojít například při výpadku dodávek nebo v souvislosti s počasím. S blížící se zimou roste poptávka, a tedy i ceny plynu.

Pokud jde o výpadky dodávek, významnou roli hraje bezpečnostní a politická situace ve světě a také vztahy mezi zeměmi, které se podílejí na produkci plynu nebo jsou jeho největšími odběrateli. V minulosti to byly například americké sankce namířené proti Íránu, které ovlivnily ceny plynu, dnes je samozřejmě hlavním tématem a důvodem strmého růstu cen válka na Ukrajině. V neposlední řadě hrají roli i opatření, jež by měla vést ke snížení emisí.

Jedná se mimo jiné o uzavírání uhelných elektráren, které zvyšuje tlak na výrobu elektřiny jinými způsoby, například právě v plynových elektrárnách. To zase zvyšuje poptávku po plynu, a tedy i jeho cenu.

Proč cena plynu roste v roce 2022?

Ceny plynu výrazněji vzrostly už v roce 2021. Mohla za to vyšší poptávka, která souvisela nejen s nastartováním ekonomiky a průmyslové výroby po pandemii koronaviru, ale také s delší zimou a nižšími teplotami. To se projevilo třeba i v asijských zemích, které patří mezi významné odběratele plynu. Kvůli provázanosti světových trhů se potom vyšší ceny rychle promítly i v Evropě. Když se k těmto faktorům později přidaly události letošního roku, tedy válka na Ukrajině a s tím související sankce, které na Rusko uvalily Spojené státy, Evropská unie a řada dalších zemí, ceny vystřelily strmě vzhůru.

Právě Spojené státy a Rusko jsou největšími producenty zemního plynu, pokud jde o samotnou Evropu, Rusko je největším dodavatelem. Hned po vypuknutí války tak vzrostly obavy z přerušení dodávek a následně k jejich snížení skutečně došlo. Každá změna se rychle promítla do ceny plynu na burze.

S cenami hýbe i aktuální dění kolem plynovodu Nord Stream 1. Kvůli údržbě, kterou oznámila ruská plynárenská společnost Gazprom, byl nejprve snížen a později úplně zastaven tok plynu, navíc došlo k poškození plynovodu vlivem podmořských explozí. Jejich vyšetřování nyní probíhá.

Cena plynu a používané jednotky: MWh, kWh a m³

Pro Evropu je nejdůležitějším ukazatelem cena kontraktu na virtuální nizozemské burze TTF (Title Transfer Facility). Cena se uvádí za jednu megawatthodinu (MWh), její aktuální hodnoty i vývoj v posledních měsících a letech najdete v grafu níže.

Dosavadního maxima dosáhla cena plynu v pátek 26. srpna, kdy se zastavila na 339,2 eura za MWh. Právě cenu za megawatthodinu najdete i ve vyúčtování, ačkoli plynoměry ukazují spotřebu v metrech krychlových (m³). Pro převod nepotřebujeme složité matematické operace, pracujeme s jednoduchými koeficienty.

Převod z m³ na kWh kWh = m³ × 10,55 Převod z m³ na MWh MWh = m³ × 10,55 / 1000 Převod z kWh na m³ m³ = kWh / 10,55 Převod z MWh na m³ m³ = MWh × 1000 / 10,55

Aktuální graf: Cena plynu za MWh

Zastropování cen plynu

Ceny energií v posledních měsících byly a stále jsou velkým tématem nejen pro běžné domácnosti nebo firmy, ale také pro vlády řady zemí. Řešily se i na mimořádném zasedání evropských ministrů energetiky svolaném českým předsednictvím v Radě Evropské unie. Následně vznikla novela energetického zákona, která umožní nastavení maximálních cen elektřiny a plynu pro maloodběratele.

Podmínky ještě nejsou přesně stanoveny, vláda zatím hovoří o šesti korunách za kilowatthodinu silové elektřiny a třech korunách za kilowatthodinu plynu. Podrobnější informace bychom se měli dozvědět začátkem října. Na zasedání evropských ministrů energetiky, které se konalo v pátek 30. září, vznikla pouze dohoda o zastropování cen elektřiny, na podrobnostech týkajících se plynu se státy neshodly.

Drahé energie a zastropování cen

Video se připravuje ... Drahé energie a zastropování cen • VIDEO Videohub

Jak se nakupuje plyn

Česká republika byla dosud téměř úplně závislá na ruském plynu, který tuzemští dodavatelé nakupují na burze. Tam ho dodávají společnosti, které mají kontrakty přímo s ruskou plynárenskou společností Gazprom. Dodavatelé nakupují plyn průběžně a využívají znalostí a predikcí energetických analytiků. Díky tomu mohou nakupovat větší množství za co možná nejvýhodnější ceny.

Aktuálně se sází na nákup zkapalněného zemního plynu (LNG), který by měl pokrýt výpadky a zajistit českým domácnostem i firmám klidnější zimu. Do Česka by se měl dostat prostřednictvím nizozemského LNG terminálu, jehož kapacitu si prostřednictvím společnosti ČEZ pronajal stát. Domluvená kapacita by měla stačit na pokrytí přibližně třetiny celostátní roční spotřeby.

Zálohy na plyn, fixace a cena plynu na burze v souvislostech

Ačkoli ceny na burzách výrazně kolísají, do vyúčtování zákazníků se tyto změny vždy propisují s jistým zpožděním. Dodavatelé zákazníkům nabízejí takzvanou fixaci ceny. To znamená, že po určitou dobu garantují smluvenou cenu plynu, ačkoli cena na burze mezitím roste, nebo naopak klesá. Po skončení fixace se domlouvá nová cena, která se opět řídí aktuálními cenami plynu na burze. Právě domácnosti, kterým letos fixace končí, se tak potýkají se skokovým, mnohdy i několikanásobným zdražením.

Největší dodavatelé plynu v ČR a ceníky

V České republice působí několik dodavatelů plynu. Největšími jsou společnosti Innogy – ta s více než milionem odběrných míst dominuje –, ČEZ, PRE (Pražská energetika), E.ON a MND. Kromě dodavatelů rozlišujeme ještě tři hlavní distributory, kteří na území České republiky působí. Jsou jimi GasNet, EG.D a PPD. Distributora si nevybíráte, je vám přidělen automaticky podle toho, v jakém místě plyn odebíráte. Naopak dodavatele si vybrat můžete.

Roli tak často hraje cena, za jakou daná společnost energie nabízí. Hledejte ji vždy v aktuálních cenících na oficiálních stránkách:

Prognóza analytiků pro cenu plynu

Dodavatelé plynu přistupují k plošnému zdražování energií. Řeší nejen nestabilní ceny na burzách, ale v případě plynu také nejistotu, pokud jde o samotné dodávky. To značně ztěžuje další odhady vývoje cen plynu. Mnozí odborníci se shodují, že k dřívějším cenám se zřejmě jen tak nevrátíme. Pozornost se upíná k LNG, ačkoli ekologové a vědci varují, že je třeba hledat další, ekologičtější řešení a zbavit se závislosti na fosilních palivech.