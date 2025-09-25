V Německu se přestává pít pivo, trend proniká i do Česka, varuje ředitel Budvaru
Budějovický Budvar má za sebou rekordní rok 2024, ve kterém uvařil nejvíce piva ve své historii, a podle ředitele Petra Dvořáka v úspěšné jízdě pokračuje i letos. Produkci táhne nahoru export i skutečnost, že se konečně neděje nic nepředvídatelného. Přesto se objevuje jeden trend, který podnik děsí: v Německu razantně klesá spotřeba piva.
Tržby Budvaru loni meziročně vzrostly o 8,58 procenta na 3,66 miliardy korun. Hrubý zisk činil 466,2 milionu Kč, což je o 17,6 procenta více než v předchozím roce. Úspěchy firmy přitom táhne především vývoz do celého světa.
„Jsme v tomto směru i na české poměry specifický pivovar, vyvážíme totiž sedmdesát procent produkce. Loňský rok byl specifický v tom, že se nám podařilo zároveň vyrůst na domácím trhu i na valné většině exportních trhů,“ říká ve FLOW Petr Dvořák, který je ředitelem Budějovického Budvaru.
Tržby letos negativně neovlivnilo ani chladnější léto. „Červenec byl pro nás naopak letos rekordní měsíc, o trošku slabší byl srpen,“ upřesňuje.
Mladí pivo nepijí a víno vypadá líp
S růstem počítá i letos, i když už nyní vidí na trhu trendy, které ho podle jeho slov „děsí“. Přicházejí ze sousedního Německa, kde je znatelný razantní pokles ve spotřebě piva. Důvod podle Dvořáka přitom není jednoznačný.
„Mohu nabídnout jen svůj pohled. Pivo se příliš komoditizovalo. V obchodech na něj není hezký pohled, leží tam haldy piv v haldách přepravek, jsou tam velmi těžko rozpoznatelné značky. Není tam žádná přidaná hodnota. Oproti tomu vinné regály vypadají mnohem lákavěji. Navíc mladí lidé dnes obecně konzumují alkohol méně a mají k pivu jiný přístup než předchozí generace,“ říká Dvořák ve FLOW.
V rozhovoru jsme probrali export na exotické trhy i nábor nových lidí. Budějovický Budvar je tradičně dobrým zaměstnavatelem, který se umisťuje například v soutěži Zaměstnavatel regionu. Lidi láká mimo jiné na různé benefity: mezi nejoblíbenější podle Dvořáka patří možnost odnést si každý měsíc zdarma domů dvacet litrů piva.
