Mistrovství Evropy ve fotbale samozřejmě sleduje a na zápasy do Německa jezdí. Chválí organizaci i snahu o udržitelnost a co nejnižší uhlíkovou stopu, o kterou se organizátoři snaží. Mimo jiné tím, že návštěvníkům poskytují zlevněné jízdné na vlaky, partnerem šampionátu jsou totiž německé dráhy DB.

„Také pojedu na jeden zápas vlakem a budu to kombinovat jízdou v elektroautě, která teď Sparta nakoupila do své flotily v rámci snahy o větší udržitelnost, Je to pro nás velkým tématem," uvedl Křivda v rozhovoru. Co si myslí o čínských sponzorech na evropském šampionátu?

„Dokazuje to fakt, že rozhodují finance a o evropský fotbal je zájem ve světě, a dává to tedy smysl i čínským firmám kupovat si partnerství s evropským šampionátem. My na Spartě se však snažíme jít cestou lokálních partnerů a spolupracujeme hlavně s českými firmami nebo aspoň firmami, které mají významné zastoupení v Česku,“ dodal Křivda, který je po roce ve funkci šéfa velmi spokojený. Spartě se totiž velmi daří a letos získala v pořadí už svůj 38. titul.

A s číslem 38 souvisí i současná charitativní dražba luxusních švýcarských hodinek značky Perrelet. „Dražba bude končit ve čtvrtek 27. června v 18 hodin a věřím, že hodinky vydražíme za výrazně větší hodnotu, než je standardní prodejní cena. Jde o hodinky švýcarské značky v top kvalitě, jejich maloobchodní cena je 170 tisíc korun. Každý fanoušek má šanci se do dražby zapojit na serveru Dobrobotu,“ dodal šéf Sparty s tím, že peníze půjdou na dobročinné účely: klub výtěžek poskytne městské části Praha 7 na projekt doučování dětí ze základních škol.

O sparťanské suvenýry je podle něj stále větší zájem a klub otevře v létě i první vlastní fanshop na letišti v Praze.

Sparta se podle Křivdy za poslední léta zásadně proměnila. Už není jen sportovním klubem, ale prý i samostným médiem a má mnoho dalších mimofotbalových aktivit. Za velký úspěch kromě těch sportovních považuje i fakt, že se klubu dobře daří i v návštěvnosti.

Stadion na Letné byl během všech zápasů vyprodaný a klub nemůže zdaleka uspokojit všechny zájemce. I proto se Křivda těší na stěhování do nových prostor stadionu s kapacitou 35 tisíc míst, který by měla mít Sparta na Strahově.

„Letná už je nám malá. Věřím, že nejpozději v roce 2032 se tam budeme stěhovat a na Strahově vyroste velkolepý stadion, který bude splňovat světové standardy,“ uvedl Křivda s tím, že půjde o investici v hodnotě čtyři a půl miliardy korun hrazenou výhradně ze soukromých zdrojů bez využití dotací.

Jaké aktivity má Sparta mimo fotbal? Jak se jí daří byznysově? Jak se vybírají hráči do týmu? A proč tým opustil dánský trenér Brian Priske? Nejen tato témata jsme podrobně probrali ve videorozhovoru FLOW s generálním ředitelem klubu Tomášem Křivdou.

Odkaz na dražbu zde.