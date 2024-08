Americké trhy zachvátila začátkem srpna panika a akcie zažily dramatický pokles. Stojíme na prahu další ekonomické krize, nebo šlo jen o poryv a mírnou korekci? „Je to těžké odhadovat, může to být i předzvěstí větší krize. Záleží na tom, jak se k tomu postaví investoři a jaký bude vývoj v následujících týdnech,“ uvedl v rozhovoru v pořadu FLOW ekonom Jan Švejnar, profesor Kolumbijské univerzity v New Yorku a předseda výkonného a dozorčího výboru tuzemské vysoké školy CERGE-EI.