„Lidi si víc váží toho, co si sami aspoň trošku zaplatí, na co si přispějí. Určitě bych to neaplikoval na střední a základní školy, ale u vysokých si to umím představit. Mohlo by to pomoci i financování školství,“ tvrdí exšéf ČEZ a předseda představenstva sítě škol PORG Martin Roman. Roman vystudoval v Británii na Cambridge a také si doplnil vzdělání v oboru efektivita učení. Od svého odchodu z ČEZ v roce 2014 se věnuje intenzivně právě oblasti vzdělávání.