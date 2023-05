Dům, který dokonale splývá s okolím, postavili architekti v Kersku | e15.cz

Podle vlastních slov se inspirovali specifickou charakteristikou malebné obce Kersko, která se nachází na východ od Prahy, a kterou proslavil spisovatel Bohumil Hrabal, resp. film Slavnosti sněženek. Kersko je totiž specifické, v podstatě se skládá z pravidelných alejí. Na první pohled to vypadá, že domy a chaty stojí přímo v lese a člověk díky tomu mezi nimi i snadno zabloudí.

Právě neurčitost a ztížená orientace přišly architektům zábavné a rozhodli se je do nové stavby zakomponovat. „Kruh symbolizuje, že dům vlastně nemá žádnou přední ani zadní stranu a ze všech stran vypadá podobně. Navazuje to na zdejší atmosféru ticha se zpěvem ptáků,“ říká jeden z architektů Ondřej Tobola.

Jednopodlažní dřevostavba se dělí na dvě samostatné části. Jedna je určena pro rodinu a druhá pro hosty. Tvoří ji pravoúhlé soustavy z přírodních materiálů, primárně dřeva. Právě to jej propojuje s okolím, kde mají stromy svoji významnou úlohu. „Dům je z 90 procent z materiálů, které vidíme všude kolem sebe,“ říká Tobola.

Zároveň stavbu ale objímá kovový prstenec. Ten jakoby ohraničuje, co stvořili architekti, a odděluje tak zastavěnou část od okolí. Tato hranice totiž jinak není úplně patrná. Někde jsou spolu jednotlivé moduly propojené, jinde je mezi nimi volný prostor. „Baví nás zkoumat hranice mezi interiérem a exteriérem. Proto jsou exteriéry koncipovány tak, že do nich neprší, a zároveň jsou chráněny i proti větru,“ říká jeden z autorů. Jejich uživatelé mohou dle libosti dům opustit a zase se do něho vrátit na zcela jiném místě.

Stavbu tvoří kombinace těžkého a lehkého zatepleného i nezatepleného pravoúhlého konstrukčního systému s velikostí prostorového modulu 3,3 x 3,3 x 2,9 metru.

V interiéru smrkový a v exteriéru modřínový přiznaný skelet je bez jakékoliv povrchové úpravy. Ve své surové podobě zůstaly také modřínové profily na fasádě i prkna v atriu a terasách. Dům tak bude vlivem povětrnostních vlivů měnit své barevné spektrum a stane se podle architektů ze studia Hipposdesign přirozenou součástí lesa v jeho okolí.

Na zemi je upravená plocha ohraničená přesně pod obíhajícím prstencem, což celek skutečně vizuálně ohraničuje. Navíc podtrhuje dojem, že lze dovnitř vstoupit ze všech stran,

Dům je rovněž navržen s ohledem na udržitelnost. Disponuje solárními panely a tepelným čerpadlem. Využívá stínění, aby v něm v létě nebylo horko, protože je z velké části prosklený. Do budoucna je připraven i na dobíjení elektromobilu.

Systém dřevostavby má navíc ještě jednu výhodu, která ne každého hned napadne. Až jednou doslouží, jeho dopad na životní prostředí bude minimální.

