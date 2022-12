Berňák vyletí jak čert z krabičky. Fousatá legenda o nezvyšování daní padá, stát vycení zuby | E15.cz

Rozmařilé výdaje plus chronický, nekřesťanský schodek rovná se.. Podle vlády jsou na pravé straně této (ne)rovnice stále stejně vysoké daně. Už i malé přemýšlivější dítě ovšem musí udeřit ručkou do stolu a položit kacířskou otázku: Cožpak to není celé divadlo? Za tři roky nasčítaná bilionová sekera staví Česko na ďábelský piedestal nejrychleji se zadlužující země v Evropě. Vláda ovšem setrvává v nepochopitelném klidu a vplétá Česko do monumentální iluze o tom, že stamiliardy dluhů se snad časem rozplynou vlídným slovem premiéra. Nicméně nastal čas vyndat hlavu z písku a kriticky zhodnotit, že sekeru tentokrát nezatáhnou ani vášniví kuřáci, ani notoričtí pijáci. Co více. Na financování obřích schodků zatím ještě investoři slyší, ale to jen díky tomu, že český stát nabízí zdaleka nejvyšší úrok z civilizované části Evropy. Vyšší daně se ve výsledku stávají věcí elementární logiky. Tak tedy: jaké daně a kdy bude stát nucen zvýšit a kdo sekeru zaplatí?