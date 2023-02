Binární alarm spustil. Kryptoinvestoři už zase skáčou přes kaluže a nakupují sporťáky | e15.cz

Armáda genetických skeptiků ruku v ruce s ortodoxními analytickými materialisty dlouhé měsíce společně pohřbívali svět kryptoměn. Na pozadí prolité kryptokrve se pronášely soudy o tom, že ona zbytečná třída aktiv konečně mizí ze scény a do budoucna nestojí za povšimnutí. Tak je to ostatně pokaždé, když je krypto zrovna na dně své popularity a nevynáší. Téhle éře je ale konec a trh virtuálních mincí dokázal jako bájný Fénix povstat z popela a vydělávají zase tučná procenta. Proč tomu tak je a jak dlouho éra kryptoměnového hippies vydrží? Co konkrétního na trhu stojí za to zvážit? A jak naskočit do kryptovlaku, vydělat na něm a přitom nekoupit ani jednu minci? Pusťte si naše zatím poslední Z(a)tracená čísla.