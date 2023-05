Česko má za sebou tajnou realitní krizi. Milionové slevy vtáhly investory, ceny už rostou | e15.cz

Česko má zřejmě za sebou realitní "krizi," a to aniž by si toho takřka kdokoli všiml. Ceny sice v některých neutěšených případech dokázaly propadnout i o nižší desítky procent, trh ale zařadil vyšší rychlost a zdá se, že (nejen) laciné zboží začalo zajímat investory. Alespoň tak signalizuje měsíc lásky, během něhož celá řada českých regionů hlásí nárůst cen bytů. V Praze například na obou pólech cenového spektra, kupce zajímá kvalitní zboží na prestižních adresách, stejně jako pražská periferie, kde se dá po slevách v uplynulém roce nakoupit až překvapivě levně.

Pro další slevy přitom není dost důvodů, klesající inflace totiž vrací do hry blížící se další etapu hypotečních žní. Zájem o půjčky na bydlení by totiž mohl v relativně krátké době těžit z nižších sazeb ČNB. Z hypoték by se tak po dramatické pauze mohla stát znovu záležitost pro masy, efekty na realitní trh přitom už není těžké domyslet. Prozíraví investoři tak nakupují už nyní, a to zdaleka nejen na pražských adresách. Lehce exotickým tipem jsou třeba České Budějovice. Průměrný byt tam zájemce nakoupí hned o milion levněji než loni. Podrobně o slevách napříč Českem si řekneme ve videu!