Spořicí účet přestal být spásou, existuje poslední záchrana | e15.cz

Inflační éra má své velké kouzlo. Úroky na spořicích účtech totiž přibývají doslova každým dnem a měsíc co měsíc umí vykouzlit ve tváři českého spořílka úsměv od ucha k uchu. Je na tom přeci jenom něco z naší národní povahy. A to i kdyby náš imaginární střádal třeba ve skutečnosti tím, že drží hotovost, reálně prodělával. Čísla ale rostou, procenta narůstají a zůstatek razantně roste. Omlouváme se, ale s tím je už konec. Totiž přesněji zanedouho bude.

Proč, je jasné, ale zopakujme si příklady typu: kolik je jedna a jedna. Inflace z Česka pomalu mizí, a Česká národní banka začne co nevidět snižovat úrokové sazby. Prakticky okamžitě se to projeví právě na Čechy tak milovaných spořicích účtech, jejichž úročení bude klesat přesně takovým tempem, jakým bude Aleš Michl dirigovat domácí ekonomiku. V praxi to znamená, že základní úroková sazba může z dnešních sedmi procent klesnout do roka a do dne někam k… Ale o tom už v následujícím videu. A nejen o tom. Ukážeme si, kterak si zatím ještě stále luxusní výnos na spořicích účtech zajistit po delší dobu, než vaše banka bude chtít.