Svůj důchod dnešní dříči dostanou. Penze ale mohou být směšné | e15.cz

Ano, na důchody dnešních mužů a žen v plné síle pochopitelně bude. Piha na kráse může ovšem spočívat v tom, že vůči budoucím mzdám budou jednoduše tak trochu… směšné. Letos čerství důchodci si přijdou na něco pod polovinou své někdejší mzdy. Už to znamená naprosto dramatický zářez do kupní síly důchodců a bez vlastních úspor půjde zachovat dosavadní životní standard jen stěží. A to přitom důchodová krize teprve přijde. Může vypadat tak, že budoucí důchodce dostane jen čtvrtinu toho, co si vydělal za produktivního života. Kdo se takového scénáře bojí, nezbývá než investovat. Otázka je kolik.