Ekonomický bedekr letní dovolené. Malý budget je fuk, portmonku zruinuje jen slabá koruna | e15.cz

Naostro startuje čas dovolených. O tom, jak brutální bude pro rodinný rozpočet a kolik přesčasů bude muset hlava rodiny odpracovat, rozhodne hned několik klíčových proměnných. I exotická dovolená se přitom dá odžít směšně levně. Stačí vystoupit z letadla v té správné destinaci, která určitě nemusí být nezajímavá a kde i turista ze stále ještě chudého Česka bude překypovat kupní silou. Představte si takový týden dovolené se vším všudy za pět tisíc korun. Ano, je to reálné.

Konečný účet za léto ale pochopitelně ovlivní i kondice koruny. Ta letos není zrovna synonymem stability, nicméně je poměrně silná. To je před dovolenou dobrá zpráva, protože mít v portmonce silnou korunu znamená dát si na pláži o pár drinků navíc. A nejenom to. Jenže kdy koupit eura, aneb klasicky vyčkávat, nebo koupit rovnou? Pojďme si pustit video-bedekr letošní letní dovolené. Pokud ovšem ještě nějakou dokážete koupit, cestovky totiž navzdory inflaci hlásí skoro rekordní rok. Jak je to možné, copak Čechy nepálí inflace?