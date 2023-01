Error na koruně. České měně se povedl knock out eura, je ale u konce s dechem | E15.cz

Rozum to nebere. Česko může leckdo označit za apendix globální ekonomiky a za pouhého dědice globálních nálad byznysových "mocipánů." Anebo ne? Přesto česká měna sílí ostošest a koruna je momentálně nejtvrdší od velké finanční krize v roce 2008. Kondice koruny je zdánlivě nepochopitelná, opačnou stranou mince je přitom euro skoro doslova za babku. Je současná situace unikátní a vyplatí se právě v tuto chvíli nakoupit eura? Co říkají banky? A kde vidíme kurz koruny my? Česká měna se vydala pozoruhodnou stezkou odvahy, a to i díky slečnám, paním a pánům z České národní banky. Právě nyní se ovšem zdá, že překročila svůj zenit. Jak silná bude koruna a jak drahé bude euro před letními prázdninami? Možná bude vše úplně jinak, než by aktuální screenshot koruny z grafu vůči euru napovídal. Půjde o drama v italském stylu?