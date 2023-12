Jediná burza, která dokáže překonat růst cen chleba. Praha proti Evropě a Wall Street

Na jaké burze investovat v příštím roce své těžce vydělané peníze? To je přece triviální úloha. Každý broker si nechá po schůzce s klientem podepsat disclaimer o tom, že historický výnos té konkrétní investice nepředurčuje výnos budoucí. Má i nemá pravdu. Věc má totiž velký, či chcete-li ostrý háček. Záleží na tom, jak dlouho do historie půjdete. Půlroční růstový rádoby-trend může být pochopitelně irelevantní a v dalším období své investory pohřbí. Pokud ale jedna burza dává systematicky a významně lepší výsledky než jiná burza, pak zní pravidlo právě opačně: zřejmě se v takovém případě jedná o trh, který dokáže vydělávat investorům peníze dlouhodobě.

My jsme do toho řízli dvacet let zpátky a postavili jsme proti sobě pražský, panevropský a americký akciový trh. A zkoumali jsme, jak si dlouhodobě stojí. Dokonce jsme trhy zhodnotili podle toho, zda vydělávají "dost." Co to znamená? Propočítali jsme, jestli akcie na tom kterém trhu v posledních dvou dekádách dokázaly rok co rok porazit růst ceny chleba. Rovnou předesíláme, že chlebový test dopadl velkým failem pro Prahu i Evropu jako takovou. Vítěze ale máme, koukněte na video.