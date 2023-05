Mafie, tíseň a rozlícení úředníci na bagrech. Kupci přímořských apartmánů se chytají do pastí | e15.cz

Bytová mizérie vyhání lidi z Česka na zahraniční realitní trhy, kde občas bývá pro našince až překvapivě levně. Vábnička spojení příjemného s užitečným zabírá a představa dovolenkového relaxu ve vlastním přímořském domě, či apartmánu, které navíc setrvale zhodnocují, je omamná. Že zahraniční nákupy nejsou bez rizika, se dá tak trochu čekat, někdy ovšem kupci propadají do nečekané žumpy problémů. A to přitom v regionech, které máme tendenci považovat takřka za vlastní. Příkladem za všechny budiž Chorvatsko. Dovolené tam Češi milují a logickým dalším krůčkem je nákup tamní investiční nemovitosti. Jenže ouha, bez znalosti věci a často i bez dobrého poradce je nákup apartmánu záležitostí na úrovni přecházení dálnice s páskou přes oči. O tom, co hrozí, zklame, či vyděsí nejen v Chorvatsku, ale i v Bulharsku, či momentálně nejlevnější části Itálie, pojednává dnešní díl Z(a)tracených čísel.