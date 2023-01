Metro dá Pražanům vydělat ranec. Byty nesou podle barvy trasy, přestupte na zlatou kolej | E15.cz

Ani duha není tak pestrá jako ceny pražských bytů. Překvapivě triviálním vodítkem pro to, kolik v jakém koutu metropole byt stojí, je mapa pražského metra. Co zastávka, to totiž úplně jiná cena. Pokud chcete koupit byt v Praze, snadno si podle mapky, která visí na každé zastávce podzemky, spolu s naším dnešním videem zjistíte, kde ještě na byt máte a kde už ne. A pozor, stejně jako samotné ceny se liší i zhodnocení bytů nad pražským metrem v čase. Jsou zastávky, kde už byty zlevňují, některé eskalátory vás naopak výnosově stále ještě vyvezou do závratných výšin. Je to k nevíře, ale ceny pražských bytů prostě určuje mašinfíra v podzemce. Jaká trasa metra je nejdražší? A je to zelená, žlutá, nebo červená trasa, kde vám byty nejvíc zhodnotí? Nejen na obě tyto otázky máme jasné odpovědi. V prvním případě je správným řešením… Ale teď už se domníváme, že je načase, pustit si video!