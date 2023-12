Po roce stability přijde rok crash testů. Loučení se spořákem a šipka do bazénu rizika

Česko čeká hektický rok. Do roka a do dne možná v zemi zavládne totálně odlišná ekonomická realita, než s jakou lidé oslaví letošního Silvestra. Na změny může být rok 2024 jedním z nejbrutálnějších v poslední době. Sebekritičtí lidé schopni pojmout objektivní realitu si budou muset přiznat, že rok 2023 byl až zatraceně nudně stabilní. Nebyl větší důvod bát se o práci a ani o úspory. Ceny totiž nerostou prakticky už od února a k tomu jako bonus inkasují lidé na účtech i víc než šestiprocentní úrok. To ale už brzo bude realita včerejška.