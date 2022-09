Eurodolar hodlá naložit české koruně, čí ručník uvidíme? | E15.cz

Washington útočí na českou korunu. Eurozóna nenechá českou měnu v klidu. Nebojte, nejde o konspirativní teorie. Jde o to, že dolar a euro mohou v příštích měsících získat takový sex appeal, vedle něhož bude česká koruna působit jako umouněná popelka. Která se navíc narozdíl od pohádkové předlohy nemusí dočkat svého šovinistického prince na bílém koni. Kačka je momentálně na křižovatce srovnatelné s tou pražskou U Bulhara. Projet ji znamená risk, že dál pojedete směrem, kterým jste původně vůbec nechtěli. Stejný osud může stihnout i korunu. Co hrozí české měně a proč? Pomůže koruně její manažer a kolik to bude stát?