Babiš předal Pavlovi ministerské nominace, chybí mezi nimi Turek

Jmenování Andreje Babiše premiérem (9. 12. 2025)

ČTK
  • Babiš předal Pavlovi nominace ministrů za ANO, SPD a Motoristy.
  • Chybí nemocný Filip Turek, který má výhrady i u prezidenta.
  • O termínu jmenování vlády rozhodne Pražský hrad.

Předseda ANO Andrej Babiš předal po svém dnešním jmenováním premiérem prezidentu Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Chybí mezi nimi ze zdravotních důvodů jméno poslance Motoristů Filipa Turka, řekl Babiš novinářům. Předpokládá, že Turek se po svém uzdravení setká s Pavlem. Termín jmenování celého kabinetu podle Babiše oznámí Pražský hrad.

„V návrhu, který jsem přinesl, na základě rozhodnutí předsedy Motoristů pana Petra Macinky jméno pana Turka nefiguruje,“ řekl Babiš. Proti jmenování Turka má Pavel výhrady. Turek, který by měl v nové vládě řídit ministerstvo životního prostředí, je hospitalizován s bolestí zad. Omluvil se kvůli tomu i z pondělní schůzky s Pavlem.

