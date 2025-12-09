Aktualizováno: Prezident Pavel jmenoval Babiše premiérem, zbytek vlády by měl následovat do týdne
- Prezident Petr Pavel jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem.
- Babiš se vrací do čela vlády po necelých čtyřech letech.
- Prezident jmenování podmínil tím, že Babiš veřejně představí, jak vyřeší střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert.
Prezident Petr Pavel v úterý ráno na Pražském hradě jmenoval předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. Do funkce se vrací po necelých čtyřech letech. Předsedou vlády byl jmenován potřetí, poté složil premiérský slib. Zbytek vlády, kterou vytvářejí ANO, SPD a Motoristé, by měl Pavel jmenovat zhruba do týdne.
Jmenování Babiše premiérem podmiňoval prezident tím, že šéf ANO veřejně informuje o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš minulý týden oznámil, že akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Pavel dnes ocenil, že Babiš dodržel dohodu, a věří, že v nadcházejících 30 dnech šéf ANO věc dotáhne do zdárného konce.
Česko se podle Pavla nachází v bezpečnostním a ekonomickém kontextu, který není jednoduchý, a bude muset řešit řadu problémů, které nebudou příjemné veřejnosti. Bude podle něj potřeba nejen vize, ale i odvaha a nezpochybnění vazeb v Evropské unii i Severoatlantické alianci (NATO). Apeloval také na řešení problémů sociálně ohrožených území. Prezident na závěr vyjádřil vůli podporovat Babiše a celou vládu ve všem, co bude ku prospěchu země.
Babiš: Udělám maximum pro to, aby Česko bylo nejlepším místem na planetě
Babiš v krátkém projevu poděkoval prezidentovi za jmenování. „Slibuji všem občanům, že budu bojovat za jejich zájmy nejen doma, ale všude ve světě. Udělám maximum pro to, abychom splnili programové prohlášení vlády, a maximum pro to, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na celé naší planetě,“ uvedl.
Babiš začátkem září oslavil 71. narozeniny a stává se nejstarším politikem, který kdy vedl českou či československou vládu. V případě vlády samostatné ČR mu už primát nejstaršího premiéra patří, protože při obou předchozích jmenováních mu bylo 63 let, čímž překonal Jana Fischera.
Jako vlastník Agrofertu a dalších firem se zařadil mezi nejbohatší a nejvlivnější podnikatele v Česku. Média ho pravidelně řadí mezi desítku nejbohatších Čechů.
Co se týče složení kabinetu, otazník je především na postu ministra životního prostředí, kam Motoristé nominovali svého čestného prezidenta Filipa Turka. S jeho působením ve vládě má ale Pavel problém kvůli kontroverzím kolem jeho osoby. Koalice však trvá na všech svých personálních nominacích.
Turek čelí kritice za příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství odmítá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.
Česko bude muset řešit nepříjemné problémy, je potřeba odvaha i vize, řekl Pavel
