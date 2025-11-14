Aktualizováno: PŘEHLEDNĚ: Kdo bude v nové vládě Andreje Babiše. Strany mají odevzdat seznam kandidátů
Protáhne se kvůli požadavkům prezidenta Petra Pavla vznik nové vlády Andreje Babiše? Co můžeme čekat v následujících týdnech? Která jména nových ministrů už jsou potvrzená a kde můžou případně nastat třenice? Sestavili jsme pro vás přehled jednotlivých rezortů i s jejich předpokládanými šéfy, základní programové body vlády i krátký exkurz do historie sestavování kabinetů v Česku. Strany budoucí koalice, tedy ANO, SPD a Motoristé sobě, se už se seznamem nominantů blíží do finále. Do pátku 21.11. mají Babišovi dodat jména, která ve vládě chtějí.
Jak vypadá politická situace více než měsíc po volbách?
Sestavení a jmenování nové vlády, jejímž premiérem bude s největší pravděpodobností Andrej Babiš, momentálně oddalují diskuze mezi Babišem a prezidentem Petrem Pavlem. Ten chce od šéfa vítězného hnutí ANO slyšet, jak vyřeší svůj majetkový střet zájmů, a trvá také na tom, aby Babiš svoje řešení sdělil veřejnosti. Kvůli tomuto problému Babiš dosud nepředstavil definitivní seznam nových ministrů a ministryň.
To se má ale změnit. Strany budoucí koalice, tedy SPD a Motoristé sobě, totiž dostali od Babiše termín 21.11. jako nejzazší, kdy mu mají dodat nominace na členy vlády. V týdnu od 24. listopadu pak chce se seznamem seznámit prezidenta Pavla.
Prezident Petr Pavel má také výhrady k programu vlády: chce v něm zmínit postoj Česka k válce na Ukrajině a také zanést závazek plnění spojeneckých povinností v rámci NATO. Šéf Motoristů Petr Macinka ovšem v pátek 14. listopadu řekl, že koalice už o změnách v programovém prohlášení jednat nebude. Vypadá to tedy, že jmenování nové vlády v nejbližších dnech očekávat nemůžeme.
Jak se sestavuje vláda v ČR?
Půdorys nové koalice začal vznikat bezprostředně po oznámení volebních výsledků 4. října. Babiš ještě ten večer jednal se zástupci Motoristů a SPD, kteří dohromady s ANO získali 108 mandátů, což je pohodlná většina nutná k vyslovení důvěry. Dne 27. října pověřil prezident Pavel předsedu hnutí ANO jednáním o sestavení vlády. Ustavující schůze nové sněmovny proběhla 3. listopadu, končící vláda Petra Fialy pak podala demisi 6. listopadu.
Kdy nastoupí nová vláda?
Babiš opakovaně uvádí, že bude mít kabinet připravený v prosinci, s tím, že už v polovině listopadu bude představovat jednotlivé ministerské kandidáty prezidentovi, který si s nimi vyžádal osobní konzultace na Hradě.
Rekord v rychlosti jmenování nové vlády drží socialističtí premiéři Miloš Zeman a Vladimír Špidla, jejichž vlády v letech 1998 a 2002 byly schváleny za 59, respektive 53 dnů po volbách. Na opačném konci je pak vláda Mirka Topolánka (ODS) z roku 2006, která na vyslovení důvěry čekala více než 120 dní. Absolutní rekord pak drží sám Andrej Babiš: v roce 2018 získala jeho vláda důvěru až 264 dnů po volbách.
Kdo bude ve vládě? Složení ministerstev a jejich očekávané obsazení
Z koaliční smlouvy, kterou zástupci ANO, Motoristů a SPD podepsali 3. listopadu, vyplývá, že nová Babišova vláda bude mít šestnáct členů včetně premiéra. Hnutí ANO obsadí devět postů, Motoristé čtyři a SPD tři.
Předseda vlády
Andrej Babiš (ANO)
Andrej Babiš |
Přestože se před volbami občas diskutovalo o tom, že by Babiš zmíněný střet zájmů vyřešil dosazením Karla Havlíčka na post premiéra, není tato varianta momentálně na stole. Je tak téměř jisté, že šéfem vlády bude potřetí Andrej Babiš.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Karel Havlíček (ANO)
Karel Havlíček (ANO) při příchodu na jednání ANO s SPD a Motoristy (11.11.2025) |
Dvojka hnutí ANO Karel Havlíček se s největší pravděpodobností vrátí na rezort průmyslu a obchodu. Před volbami Babiš sliboval, že zruší ministerstvo pro místní rozvoj a jeho agenda přejde právě pod průmysl a obchod, později ale otočil s tím, že rušení měl v plánu pouze v případě vzniku jednobarevné vlády. Havlíček má přitom s vedením dvou ministerstev zkušenosti. Ve druhé Babišově vládě totiž vedl zároveň průmysl i dopravu.
Ministerstvo financí
Alena Schillerová (ANO)
Alena Schillerová (ANO) při příchodu na štáb ANO (4.10.2025) |
Také Alena Schillerová by se měla vrátit k pozici, kterou už v předchozí Babišově vládě zastávala. Do volebního boje šla s klasickými tématy ANO: boj proti důchodové reformě vlády Petra Fialy, zvýšení rodičovského příspěvku nebo zrušení koncesionářských poplatků. Peníze do rozpočtu chce přivést důslednějším výběrem daní a znovuzavedením EET.
Ministerstvo zdravotnictví
Adam Vojtěch (ANO)
Exministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve štábu ANO (4. 10. 2025). |
Klíčové ministerstvo pro hnutí ANO obsadí další navrátilec. Adam Vojtěch byl ministrem zdravotnictví během covidové pandemie v první i druhé vládě Andreje Babiše, poté více než tři roky působil jako velvyslanec ČR ve Finsku, aby se v roce 2025 nečekaně vrátil a zapojil do předvolebního boje. Za svoje působení během covidu si mimo jiné vysloužil kritiku i od SPD, kvůli obsazení tohoto rezortu tedy teoreticky může dojít ke koaličním třenicím.
Ministerstvo školství
Robert Plaga (ANO)
Volební štáb ANO na Chodově: Exministr školství Robert Plaga (4. 10. 2025). |
Zde by mělo být všechno jasné. I Robert Plaga už v minulosti post ministra školství zastával. Jeho velkým tématem bude inkluze, kterou navzdory přání koaličních partnerů z SPD a Motoristů nebude rušit, ale jen „zásadně revidovat“.
Ministerstvo vnitra
Lubomír Metnar (ANO)
Příchody na předávání státních vyznamenání: Lubomír Metnar (ANO) (28.10.2025) |
Bezprostředně po volbách to vypadalo, že tento rezort připadne SPD, šéf hnutí Tomio Okamura ale cestu k ministerstvu zavřel svým kontroverzním výrokem o nutnosti vyměnit policejního ředitele. Bývalý policista Lubomír Metnar už vnitro vedl v první Babišově vládě, v té druhé pak zastával post ministra obrany.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Aleš Juchelka (ANO)
Volební štáb ANO: Aleš Juchelka (4.10.2025) |
Aleš Juchelka se vypracoval v jednu z nejdůležitějších postav ANO. O jeho vzestupu svědčí i post stínového ministra práce a sociálních věcí, který zastával ve stínové vládě Karla Havlíčka. Na pozici šéfa tohoto důležitého rezortu se tedy dlouhodobě připravuje a nevypadá to, že by měl na toto klíčové ministerstvo místo něj nastoupit někdo jiný.
Ministerstvo spravedlnosti
Radek Vondráček (ANO), nebo Jeroným Tejc (ANO)
Místopředseda ANO Radek Vondráček přišel do volebního štábu (4. 10. 2025). |
První ministerstvo, o jehož obsazení zatím není rozhodnuto. Mezi dva nejvážnější kandidáty patří bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček a Jeroným Tejc, někdejší poslanec ČSSD, který později figuroval jako náměstek ministrů spravedlnosti za ANO.
Ministerstvo pro místní rozvoj
Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO)
Zuzana Schwarz Bařtipánová, jednička ANO v Ústeckém kraji, ve volebním štábu (4. 10. 2025). |
Dlouholetá komunální politička z Ústeckého kraje a starostka Bíliny se letos poprvé dostala do Sněmovny a sama o rezort projevila zájem. Nové jméno tak může čekat raketový vzestup. Otázkou je, jestli se Andrej Babiš v budoucnu nevrátí ke zmíněnému plánu toto ministerstvo zrušit.
Ministerstvo obrany
Jiří Hynek (SPD), nebo Jaromír Zůna (SPD)
Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. |
Hnutí SPD obsadí svoje tři křesla nestranickými nominanty z řad odborníků. Místopředseda SPD Radim Fiala jako možného ministra obrany zmínil dlouholetého prezidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka. Jaromír Zůna je zase bývalý respektovaný generál. Ať už ale bude šéfem rezortu kdokoliv, prezident Petr Pavel bude od SPD chtít záruku prozápadního směřování Česka.
Ministerstvo zemědělství
Martin Šebestyán (SPD)
Ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martin Šebestyán. |
Také obsazení ministerstva zemědělství připadne SPD, respektive jejich odborníkům. Zmiňuje se Martin Šebestyán, který během předchozí Babišovy vlády působil jako ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu. Pro Babiše jde vzhledem k pobírání dotací pro Agrofert o důležité ministerstvo.
Ministerstvo dopravy
Ivan Bednárik (SPD)
Ivan Bednárik, bývalý ředitel Českých drah |
Poslední ministerstvo určené nominantům SPD by měl podle dosavadních spekulací obsadit současný generální ředitel Železnic Slovenskej republiky Ivan Bednárik, který byl v minulosti také předsedou představenstva ČD Cargo nebo generálním ředitelem Českých drah.
Ministerstvo zahraničních věcí
Filip Turek (Motoristé sobě), nebo Karel Beran (Motoristé sobě)
Zákulisí oslavy Turkovy čtyřicítky: Oslavenec Filip Turek (18.10.2025) |
První rezort v gesci Motoristů a zároveň také dosud nejkontroverznější. Původní nominant Filip Turek má za sebou mimo jiné kauzu rasistických příspěvků na Facebooku, kterou považuje za závažnou jak budoucí premiér Andrej Babiš, tak prezident Petr Pavel. Od jeho jména se tak postupně upouští: ve středu 12. listopadu se dokonce stal místopředsedou zahraničního výboru Sněmovny, což je funkce, která je s ministrem zahraničí neslučitelná.
Karel Beran, zvolený za Motoristy sobě |
V posledních dnech se tak začalo objevovat jméno nestraníka a poslance za Motoristy Karla Berana, který více než třicet let působil jako diplomat třeba v zemích Latinské Ameriky.
Ministerstvo životního prostředí
Petr Macinka (Motoristé sobě)
Motoristé ve štábu: Filip Turek a Petr Macinka (4.10.2025) |
Ještě před jmenováním vlády protestovaly proti šéfovi Motoristů Petrovi Macinkovi na demonstraci tisíce lidí. S obsazením tohoto rezortu Motoristy nesouhlasí ani mnohé ekologické organizace v čele s Greenpeace. Macinka podle nich chystá celou řadu kontroverzních kroků, mimo jiné třeba zrušení CHKO Soutok na jihu Moravy.
Ministerstvo kultury
Oto Klempíř (Motoristé sobě)
Oto Klempíř |
Odborná veřejnost protestuje i proti obsazení ministerstva kultury. Petici proti budoucímu ministrovi kultury Otovi Klempířovi podepsalo hned v říjnu na pět set umělců. Bývalý textař kapely J.A.R. má za sebou minulost agenta StB. Pokud bude Klempíř dosazen do role ministra kultury, můžeme čekat koaliční konflikty kvůli veřejnoprávním médiím: zatímco ANO a SPD dlouhodobě prosazují sloučení České televize a Českého rozhlasu, Klempíř je zásadně proti.
Ministerstvo pro sport, prevenci a zdraví České republiky
Boris Šťastný (Motoristé sobě)
Jednání o programu budoucí vlády: Boris Šťastný (Motoristé) (23.10.2025) |
Nepůjde o ministerstvo v pravém smyslu slova, nový ministr bude sídlit při Úřadu vlády, nebude spravovat ministerský aparát a stane se tak ministrem bez portfeje. Vznik nové funkce oznámil Andrej Babiš necelý týden po volbách, připadnout má Motoristům a podle spekulací ji bude zastávat politik, lékař a podnikatel Boris Šťastný.
Jaké změny může nová vláda přinést? Jaké jsou její programové priority?
Nová vláda v programovém prohlášení slibuje úplné zestátnění firmy ČEZ, ve které je stát hlavním investorem. Podle Karla Havlíčka by měl tento krok stát zhruba 250 miliard korun a trvat by mohl rok a půl. Nová vláda chce také připravit zákon o celostátním referendu, změnit některé body v důchodové reformě, zavést novou podobu EET nebo revidovat podobu inkluze ve školství.
Babišova nová vláda ale také bude muset řešit důležité geopolitické problémy: Evropa bude kvůli ruské agresi nadále posilovat svoji obrannou soběstačnost, bude tedy nutné více investovat do obranné infrastruktury. Pokračovat také bude energetická transformace a přechod k novým energetickým řešením. To přináší nutnost komplexní transformace celého průmyslu.
Vyjednávání o podobě nové Babišovy vlády budeme sledovat a článek průběžně aktualizovat podle nově potvrzených informací o složení vlády.