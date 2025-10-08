Český rozpočet nebude financovat zbraně pro Ukrajinu, uvedl Babiš
Pokud bude hnutí ANO ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. Na středeční tiskové konferenci to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Česko pomáhá přes Evropskou unii, zbrojovky můžou bez problémů vyvážet, uvedl.
O české muniční iniciativě na dodávku dělostřeleckých granátů Ukrajině, která se přes tři a půl roku brání ruské invazi, řekl, že byla fajn, ale měly ji dělat přímo členské státy Severoatlantické aliance (NATO) a měla být transparentní. Soukromý subjekt na iniciativě vydělal desítky miliard, tvrdí Babiš.
„Pokud budeme ve vládě, tak říkáme, české zbrojovky, chcete vyvážet na Ukrajinu zbraně? Nemáme problém,“ uvedl Babiš. Česko podle něj dává 60 miliard do rozpočtu Evropské unie, která Ukrajině pomáhá. „Nebudeme dávat Ukrajině na zbraně (z rozpočtu) ani korunu,“ dodal. „Nemáme peníze pro Českou republiku. Myslím si, že jsme Ukrajině pomáhali přímo a teď se bude pomáhat přes EU,“ řekl také.
Babiš se dříve opakovaně vyjádřil o iniciativě skepticky. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (nestr., zvolen za Spolu) NATO nemá příslušný aparát, který by se iniciativě mohl věnovat. Loni Ukrajina díky iniciativě dostala 1,5 milionu dělostřeleckých granátů, letos zatím 1,1 milionu. Celkem už jde o 3,5 milionu kusů velkorážové munice.