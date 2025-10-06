Hypoteční paradox hnutí ANO. Zdraží úvěry na bydlení, aby je později dotovalo?
Volte levnější hypotéky, vzkazoval na jednom z volebních billboardů Andrej Babiš. Volba hnutí ANO přitom může mít na cenu hypoték efekt právě opačný. Vazba vede od uvolněné rozpočtové disciplíny po přísnější politiku České národní banky, která má na cenotvorbu hypoték a půjček obecně zásadní vliv.
Jakoukoli novou českou vládu vzešlou z víkendových voleb bude muset Česká národní banka hlídat více než tu dosluhující. Shodují se na tom ekonomové, podle nichž volební výsledky vynesou k moci strany typicky tíhnoucí k rozvolněným státním financím posilujícím hrozbu inflace. Pro centrální banku taková situace znamená držet své sazby výše než v případě rozpočtově ukázněné vlády. Dražší peníze se pak propíší do nákladů na úvěry, a to včetně hypotečních sazeb. Ty hodlá ANO podle svého volebního programu dotovat.
„Jediný ekonomicky jistý následek nové vlády, pokud by plnila svoje volební sliby, by byl významně zvýšený tlak na inflaci,“ říká ekonom společnosti Datarun Petr Bartoň. Ekonomové zdůrazňují, že existuje přímá vazba mezi ambiciózními plány vítězné strany a růstem rozpočtových schodků.
Naplnění vizí vítězného hnutí by si totiž vyžádalo obrovský balík peněz navíc. „Pokud by se celý program hnutí ANO začal uskutečňovat v plném rozsahu, hrozí výrazné rozvolnění veřejných financí. Náklady na sliby ANO by totiž odhadem mohly dosáhnout až stovek miliard korun ročně,“ zdůrazňuje analytik poradenské společnosti PwC Dominik Kohut.
