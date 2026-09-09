Za víkend ve volební komisi až 3 500 korun. Velká města hlásí nával, menší obce stále shánějí lidi
- Odměny pro členy komisí se po osmi letech zvýšily, řadový člen nyní za účast získá 2 500 korun.
- Větší města hlásí naplněné stavy i díky zájmu mladé generace, menší obce se však potýkají s nedostatkem lidí.
- Možnou překážkou je souběh voleb, který v případě druhého kola senátního hlasování vyžaduje nasazení po dva víkendy.
Zájem o členství v okrskových volebních komisích je měsíc před volbami do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu v některých městech vyšší než v předchozích letech.
Podle radnic mohlo zájemce přilákat zvýšení odměn, naopak v jiných lokalitách mohl potenciální členy odradit souběh komunálních a senátních voleb. Politické strany mohou své zástupce delegovat do středečních 16:00, konečné počty se tedy ještě mohou změnit.
Odměny vzrostly po osmi letech
Ministerstvo vnitra přistoupilo ke zvýšení odměn poprvé po osmi letech. Řadovému členovi se částka zvedla z 1 800 na 2 500 korun, předsedovi komise z 2 200 na 3 500 korun a zapisovateli či místopředsedovi na 3 000 až 3 500 korun. V případě souběhu voleb je vyplácen příplatek.
„Věřím, že tato změna odměňování podpoří zájem lidí o členství. Problémy s obsazováním ministerstvo zatím neregistrovalo,“ uvedl ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec.
V Olomouci lákají i mladou generaci
V Olomouci zájem o práci v komisích narostl. Podle vedoucí odboru kanceláře tajemníka Radky Štědré za tím stojí nejen vyšší odměny, ale i aktivnější postup stran a předchozí zkušenosti občanů.
„Dokládají to téměř naplněné seznamy delegátů. Současně se ve větší míře hlásí i noví zájemci, zejména z řad mladší generace narozené po roce 2000, kteří doplňují zkušené členy,“ uvedla Štědrá. Značný zájem evidují také radnice ve Zlíně, Liberci nebo Hradci Králové.
Bez větších problémů obsazují místa v komisích také České Budějovice nebo pražské městské části. Například Praha 3 a Praha 4 již mají zájemců dostatek. Zástupci radnic však nechtěli spekulovat, do jaké míry je hlavním motivem právě zvýšení finančního příspěvku. Například podle mluvčí liberecké radnice Jany Kodymové vyplyne objektivní závěr až po definitivním sestavení všech komisí.
Menší obce a periferie hlásí potíže
Opačná situace panuje v menších městech Královéhradeckého kraje. „Vyšší odměny žádný výraznější nárůst zájmu nepřinesly. Zájem je rok od roku slabší,“ sdělila mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová. Podobně je na tom Nové Město nad Metují, kterému chybí členové na téměř všech volebních místech.
Nárůst zájmu nezaznamenal ani nejlidnatější ostravský obvod Jih. Mluvčí radnice Ilona Honusová připomněla, že pokud zůstanou v komisích volná místa po vypršení středeční lhůty, musí je podle zákona zaplnit starosta z řad dobrovolných zájemců.
V Kolíně může být příčinou nižšího zájmu právě souběh voleb. Mluvčí radnice Šárka Hrubá upozornila, že v případě konání druhého kola senátních voleb budou muset členové komisí pracovat dva víkendy po sobě, což může být pro mnohé odrazující faktor i přes vyšší finanční ohodnocení.