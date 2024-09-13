Jak volit: Návod pro volby do Senátu 2022 | E15.cz

Aktualizováno: Jak volit v senátních volbách 2026: Kompletní návod a seznam obvodů
- Letošní senátní volby proběhnou celkem ve 27 obvodech.
- Voliči vybírají konkrétní osobnosti dvoukolovým většinovým systémem.
- První kolo hlasování připadá na 9. a 10. října 2026.
V pátek 9. října a v sobotu 10. října proběhnou volby do třetiny Senátu. Volit se tak bude ve 27 senátorských obvodech. Senátní volby probíhají dvoukolově, čímž se liší od voleb do Poslanecké sněmovny.
Obsah:
- Dvoukolový systém: Jak se rozhoduje o novém senátorovi?
- Termíny senátních voleb: První a druhé kolo
- Kdo může volit do Senátu?
- Hlasování ve volební místnosti
- Volební lístky pro volby do Senátu
- Kde se volí: Kompletní seznam senátních obvodů 2026
- Kde se letos do Senátu nevolí
- Kandidáti a politické strany pro rok 2026
- Volební průzkumy
Do Senátu se volí většinovým volebním systémem. Česko má celkem 81 senátních obvodů, a tedy 81 senátorů. Zatímco do Poslanecké sněmovny se volí strany a hnutí, do Senátu se volí konkrétní osobnost. Často jsou však kandidáti členem některé politické strany nebo hnutí.
V roce 2026 probíhají volby do Senátu současně s komunálními volbami, což potenciálně může zvýšit volební účast, která je při volbách do Senátu obecně nižší. Volit se bude ve třetině senátorských obvodů, takže většiny voličů se letošní volby do Senátu netýkají.
Dvoukolový systém: Jak se rozhoduje o novém senátorovi?
Pokud některý z kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, stane se rovnou senátorem. V praxi se to ale moc často nestává, a tak probíhá i druhé kolo senátních voleb, do nějž postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Senátorem se po druhém kole stává kandidát, který získal více hlasů, to znamená více než polovinu.
Vítězství v prvním kole senátních voleb nestačí. V praxi dochází k situaci, že se senátorem nakonec stává kandidát, který skončil v prvním kole druhý a ve druhém, rozhodujícím kole se pořadí obrátilo. Volební účast ve druhém kole senátních voleb bývá obecně nižší než v prvním kole, což je jeden z důvodů „pasti senátních voleb“ pro vítěze prvního kola. Dalšími důvody jsou zejména podpora některého z kandidátů od jiného nepostupujícího kandidáta nebo aktivizace příznivců pro druhé kolo. Je tedy velmi důležité přijít k volbám i ve druhém kole.
V případě, že senátor během svého mandátu odstoupí nebo zemře, se konají doplňovací volby do Senátu, ale pouze na zbytek původního funkčního období.
Termíny senátních voleb: První a druhé kolo
Termín voleb do Senátu připadá na pátek 9. října a sobotu 10. října. Druhé kolo proběhne o týden později, tj. v pátek 16. října a v sobotu 17. října.
Otevírací doba volebních místností bude v obou volebních termínech následující:
- v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
- v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Kdo může volit do Senátu?
Volit do Senátu může každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhne 18 let a má trvalý pobyt v daném volebním obvodu.
V případě dosažení věku 18 let až v mezidobí lze volit až ve druhém kole senátních voleb.
Hlasování ve volební místnosti
K volbám do Senátu se musíte dostavit osobně, zastoupení není možné. Jakmile přijdete do volební místnosti, prokážete svoji totožnost a státní občanství ČR. K tomu budete potřebovat:
- platný občanský průkaz
- nebo platný cestovní, diplomatický či služební pas ČR
Po kontrole osobních údajů vám volební komise předá obálku s úředním razítkem. Jestliže jste si s sebou nepřinesli hlasovací lístky, obdržíte na požádání novou sadu. S obálkou a hlasovacími lístky se přesunete do prostoru, který je určený pro tajné hlasování.
Hlasování provedete tím, že vložíte jeden hlasovací lístek do úřední obálky. Tu poté pod dohledem komise vhodíte do volební schránky.
Volební lístky pro volby do Senátu
Hlasování v senátních volbách je snadné. Volební lístky se nijak neupravují. Nekroužkujete ani jiným způsobem neudělujete preferenční hlasy.
Svůj hlas dáte vybranému kandidátovi tak, že hlasovací lístek s jeho jménem vložíte do úřední obálky. Do obálky nevkládejte více než jeden hlasovací lístek, váš hlas by byl neplatný.
Kdy hlas neplatí
Hlasovací lístek není platný, pokud:
- do obálky vložíte více než jeden hlasovací lístek
- je volební lístek v nesprávné obálce
- ho nevložíte do obálky s úředním razítkem
- není vytištěný na předepsaném tiskopise
- je přetržený
Kde se volí: Kompletní seznam senátních obvodů 2026
V říjnu 2026 budou senátní volby probíhat ve třetině senátních obvodů uvedených v tabulce níže. Volby tak proběhnou ve 27 z 81 senátorských obvodů.
Senátní volby 2026 – obvody
|Číslo volebního obvodu
|Volební obvod
|Číslo volebního obvodu
|Volební obvod
|Číslo volebního obvodu
|Volební obvod
|3
|Cheb
|30
|Kladno
|57
|Vyškov
|6
|Louny
|33
|Děčín
|60
|Brno-město
|9
|Plzeň-město
|36
|Česká Lípa
|63
|Přerov
|12
|Strakonice
|39
|Trutnov
|66
|Olomouc
|15
|Pelhřimov
|42
|Kolín
|69
|Frýdek-Místek
|18
|Příbram
|45
|Hradec Králové
|72
|Ostrava-město
|21
|Praha 5
|48
|Rychnov nad Kněžnou
|75
|Karviná
|24
|Praha 9
|51
|Žďár nad Sázavou
|78
|Zlín
|27
|Praha 1
|54
|Znojmo
|81
|Uherské Hradiště
Kde se letos do Senátu nevolí
Každé dva roky probíhají volby do Senátu pouze ve třetině volebních obvodů, a tak se netýkají všech voličů. Bydlíte v Liberci, Táboře, Mělníku, Jihlavě nebo v Teplicích? V těchto obvodech se letos do Senátu nevolí. Totéž platí i pro senátní volby v Praze – ve většině obvodů se letos nevolí. Senátní volby neprobíhají např. v Praze 6, Praze 10 nebo v Praze 11. Ve dvou třetinách volebních obvodů budou probíhat senátní volby později. Ve druhé a třetí tabulce jsou uvedené volební obvody, kde se volí do Senátu v roce 2028 a v roce 2030.
Kde se bude volit do Senátu v roce 2028?
|Číslo volebního obvodu
|Volební obvod
|Číslo volebního obvodu
|Volební obvod
|Číslo volebního obvodu
|Volební obvod
|1
|Karlovy Vary
|28
|Mělník
|55
|Brno-město
|4
|Most
|31
|Ústí nad Labem
|58
|Brno-město
|7
|Plzeň-město
|34
|Liberec
|61
|Olomouc
|10
|Český Krumlov
|37
|Jičín
|64
|Bruntál
|13
|Tábor
|40
|Kutná Hora
|67
|Nový Jičín
|16
|Beroun
|43
|Pardubice
|70
|Ostrava-město
|19
|Praha 11
|46
|Ústí nad Orlicí
|73
|Frýdek-Místek
|22
|Praha 10
|49
|Blansko
|76
|Kroměříž
|25
|Praha 6
|52
|Jihlava
|79
|Hodonín
Kde se bude volit do Senátu v roce 2030?
|Číslo volebního obvodu
|Volební obvod
|Číslo volebního obvodu
|Volební obvod
|Číslo volebního obvodu
|Volební obvod
|2
|Sokolov
|29
|Litoměřice
|56
|Břeclav
|5
|Chomutov
|32
|Teplice
|59
|Brno-město
|8
|Rokycany
|35
|Jablonec nad Nisou
|62
|Prostějov
|11
|Domažlice
|38
|Mladá Boleslav
|65
|Šumperk
|14
|České Budějovice
|41
|Benešov
|68
|Opava
|17
|Praha 12
|44
|Chrudim
|71
|Ostrava-město
|20
|Praha 4
|47
|Náchod
|74
|Karviná
|23
|Praha 8
|50
|Svitavy
|77
|Vsetín
|26
|Praha 2
|53
|Třebíč
|80
|Zlín
Kandidáti a politické strany pro rok 2026
Kandidáty do Senátu navrhují většinou politické strany a hnutí, samotné kandidátní listiny se sestavují v jednotlivých politických stranách a hnutích interně dle vlastních stanov. Navrhnout se však může i sám nezávislý kandidát, pokud získá alespoň tisíc podpisů oprávněných voličů z daného obvodu.
V Poslanecké sněmovně má v současné době zastoupení hned několik politických stran a hnutí, přičemž nejvíce poslanců má ANO, ODS, STAN a Piráti. Kandidáti v senátních volbách však mohou být samozřejmě i členy politické strany nebo hnutí, které nemají aktuálně zastoupení v Poslanecké sněmovně.
Je nasnadě, že všechny politické strany a hnutí budou chtít v senátních volbách uspět, aby mohly prosazovat svůj volební program. Senátoři se totiž mimo jiné podílejí na schvalování zákonů a současně slouží jako demokratická pojistka, protože Senát nelze na rozdíl od Poslanecké sněmovny rozpustit.
Volební průzkumy
Pro všechny volby probíhají různé průzkumy a preference, některé jsou poměrně velmi přesné, jiné méně. Senátní volby, které jsou založeny na většinovém principu, jsou v tomto ohledu specifické, zvláště když vítěz prvního kola se nestane senátorem, pokud nevyhraje ve druhém kole.