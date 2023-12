„Do týmu si rád vybírám lidi, kteří se mnou nesouhlasí,“ říká Tomáš Jelínek z Raiffeisenbank

Tomáš Jelínek pracuje v Raiffce už sedmnáct let a prošel několika odděleními a pracovními pozicemi a vypracoval se až do představenstva. „Jsme nejmenší z největších. Nejmenší univerzální banka, která se nestará jen o korporáty. Snažíme se přijít s procesy a nápady pro klienty, které jiné banky nemají,“ říká zkušený manažer, podle něhož bude bankovnictví stále víc lákat nadšence do IT. „Nedávno jsme třeba pořádali dvoudenní hackathon. Vítězný tým si odnesl odměnu a garanci, že jeho nové řešení ve firmě prosadíme,“ dodává.