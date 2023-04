Dovolená nebo finanční odměna navíc už nestačí. Nabídněte sami sebe, radí firmám personalisté | e15.cz

Některé firmy nabízejí benefity, které jsou zcela unikátní. Například Botanický ústav v Průhonicích poskytuje zaměstnancům 30procentní slevu na uspořádání svatby. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně pak zaměstnankyním nabízí bezplatné zavedení nitroděložního tělíska.

Rovněž například společnost SatoshiLabs, tvůrce světově první hardwarové peněženky uchovávající kryptoměny, může z podstaty svého podnikání lidem poskytnout rovněž neobvyklý benefit, jak popisuje jejich HR manažerka Nina Šikulová: „Zaměstnancům nabízíme možnost nechat si vyplácet odměnu nebo část odměny v bitcoinech. Mohou také kdykoli využívat 3D tiskárny nebo virtuální realitu.“

Mluvčí značky Decathlon Markéta Barešová pak potvrzuje, že i pro ně jsou při zařazování benefitů nejdůležitější hodnoty společnosti a její zaměření: „Jako sportovní společnost tíhneme k benefitům spjatým se sportovním vyžitím,“ říká s tím, že zaměstnancům poskytují roční budget na sportování a relaxační aktivity. „V Decathlonu se nezaměřujeme pouze na mainstreamové sporty, ale věříme, že sportovní vášeň může mít mnoho podob. Aplikace SPORT FOR ALL nám umožňuje proplácet nejen klasické permanentky do fitness center nebo vstupy do bazénu, ale také startovné na běžecké závody či rybářský lístek,“ dodává a upozorňuje na ještě jeden zajímavý benefit, kterým jsou zaměstnanecké investiční akcie. Ty mají zaměstnanci možnost nakoupit jednou ročně.

Odměna v podobě rehabilitace nebo zájezdu

Také Dopravní podnik hlavního města Prahy nabízí zaměstnancům kromě klasických benefitů i výhody pramenící z jeho samotné činnosti. „Zaměstnanci, rodinní příslušníci i bývalí zaměstnanci v důchodu mohou využívat zaměstnanecké jízdné, využívat ubytovny nebo příspěvek na ubytování a u vybraných profesí poskytujeme rehabilitační pobyty se zaměřením na pohybový aparát,“ říká tisková mluvčí Aneta Řehková s tím, že se jedná například o řidiče autobusu, tramvaje nebo trolejbusu, o hasiče a také o strojvedoucí metra nebo údržbáře tratí metra, tunelů a technologických zařízení.

Zaměstnanci holdingu AKESO, do kterého patří Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun, Diagnostické centrum v Praze a Radiologické a onkologické centrum Multiscan v Pardubicích, mohou využívat například nejen plně vybavené zaměstnanecké byty nebo svozovou dopravu z Prahy, Plzně a z Příbrami, ale také třeba mateřské školky umístěné přímo v areálu nemocnic, které mají přizpůsobenou provozní dobu pracovní době zaměstnanců, nebo příměstské tábory. Mluvčí holdingu Petra Horáková ještě vyzdvihuje ojedinělý benefit, jímž je zájezd do Řecka. Loni jich zaměstnancům rozdali téměř 50.

Transparentnost v hodnotě benefitů

Na benefitech také důkladně pracuje společnost SAP, která se do nich snaží vnést transparentnost stejně, jako ji ustanovila v odměnách. „99,8 procenta našich zaměstnanců má platovou transparentnost. Naše úsilí tím ale nekončí, a proto se zaměřujeme nově i na benefity. Vydáváme individualizované výkazy celkových odměn, které ukazují finanční hodnotu všech benefitů, aby zaměstnanci viděli, že to, co dostávají, nejsou jen odměny, ale také benefity,“ říká Magdalina Shopova, People Rewards Partner ve společnosti SAP, s tím, že benefity šijí zaměstnancům na míru: „SAP je velká organizace zaměstnávající několik generací talentů, kde jedna velikost nesedí všem, a proto využíváme nástroj Benefit Optimizer, který pomáhá identifikovat priority zaměstnanců z hlediska benefitů a vytvořit tak ideální balíček.“

Jedním z nejoblíbenějších benefitů je takzvaný loyalty leave, který mohou jako dny volna navíc využít dlouhodobě zaměstnaní pracovníci. Jedná se o moderní benefit zaznamenávající rostoucí popularitu celosvětově.