Distribuční centrum Kauflandu běží nonstop. Denně odbaví stovky kamionů | E15.cz

Regály do výšky dvanácti metrů, desítky nízkozdvižných i vysokozdvižných vozíků, detailní přehled o každé z tisíců položek a v hlavní roli chytrý software. Tak to vypadá v moderním distribučním centru společnosti Kaufland, které se rozkládá na okraji Olomouce. Jeho hladký provoz zajišťují týmy profesionálů, odborníků na automatizaci i IT, v každodenních směnách tu pak pracují stovky specializovaných zaměstnanců. Jak unikátní automatizovaný sklad o velikosti čtrnácti fotbalových hřišť funguje a jaké další profese jsou pro jeho chod klíčové? Přímo na místě nás provedl Tomáš Ševčík, provozní ředitel distribučního centra.

V pauze mezi směnami na vás dýchne v moderním distribučním centru Kauflandu u Olomouce až nečekaný klid. Mezi monstrózními regály plnými zboží je ale v běžném provozu skladu pořádně rušno.

Vše, co tu vidíte, konfigurují a řídí naši lidé

„Práce v logistice je obecně náročná. Musí splňovat tři základní zásady – doručit ve správný čas, na správné místo, ve správném množství a za adekvátních nákladů.Technologie nám i našim zaměstnancům ulehčuje práci a také mění poměr profesí, které provoz zajišťují,“ vysvětluje Tomáš Ševčík. Upřesňuje, že s příchodem automatizovaného řešení je pro zajištění všech kroků potřeba nabrat zhruba o dvacet procent méně personálu na daném úseku. Namísto toho se otevírají nové možnosti pro kvalifikovanější pozice automatizačních odborníků.

„Mozkem celého našeho centra jsou a budou počítačové sítě. Inteligentní digitální řešení musí někdo navrhnout, vyvíjet a řídit. Tady se uplatní lidé s technickým nadáním a vášní pro automatizaci,“ líčí Tomáš Ševčík. „Uplatnění v automatizačních technologiích, IT a v digitalizaci nabízíme jak našim vlastním lidem, tak odborníkům zvenku, kteří se chtějí na specializovanou technickou pozici interně vypracovat. Do know-how a rozvoje našich lidí se nebojíme investovat, protože víme, že budoucnost naší automatizace stojí na jejich odbornosti,“ doplňuje provozní šéf.

Kromě toho má olomoucké distribuční centrum nově vlastní trainee program v oboru zmíněné automatizace či pro sklad samotný. „Cílem ročního programu je vychovat si z řad absolventů vysokých škol vedoucí zaměstnance nejen pro naše distribuční centrum, ale také pro prodejny, masozávod a centrálu. Každý trainee si projde různými pozicemi ve firmě a pak se vypracuje na tu svou. Náš poslední trainee už nyní funguje jako vedoucí směny na suchém skladu na plný úvazek,“ upřesňuje Tomáš Ševčík jako člověk, který už v roce 2010 působil v Kauflandu v podstatě jako trainee, konkrétně jako duální student.

Technologie ušetří zbytečné kroky

Do svých distribučních center investoval Kaufland jen za poslední dva roky 2,7 miliardy korun. Velká část z této sumy byla určena právě na automatizaci olomouckého centra. To je v současnosti obsluhováno tradičně – ručně pomocí nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíků – a zhruba z jedné třetiny se uplatňuje automatizační technologie. Do obou částí se s Tomášem Ševčíkem postupně vydáváme.

Distribuční centrum v číslech 84 000 paletových míst

regály do výšky 12 m

denně příjem přes 300 kamionů, výdej v hot days až 180 kamionů

rozloha 311 000 m 2 , z toho skladová plocha necelých 100 000 m 2

, z toho skladová plocha necelých 100 000 m 45 % z celkového příjmu na automatizovaném zakladači

75 % vedoucích zaměstnanců pochází z interních pracovníků

500 interních + do 100 externích zaměstnanců

V čase mezi směnami si prohlížíme v takzvané nabijárně, což je hala, kde se nabíjí manipulační technika, park plný nízkozdvižných i vysokozdvižných vozíků. Jeden vedle druhého čekají, až nastoupí nová směna, a vydají se nekonečně dlouhými uličkami – regál po regálu budou podle potřeb jednotlivých obchodů vyskladňovat to správné zboží. Obsluha ho ručně naskládá na palety a odveze na brány, odkud se naloží do kamionů. Nonstop, 24 hodin denně.

Olomoucké distribuční centrum využívá bezmála osmdesát čtyři tisíc paletových míst, z nichž to nejvyšší leží ve dvanácti metrech. Skladové prostory se rozprostírají na jednom podlaží a postupně se dál rozšiřují. „Vedoucí směn za den nachodí zhruba šestnáct až dvacet kilometrů. V plánu proto máme zavedení tabletů, které by měly vedoucím práci znatelně ulehčit,“ vysvětluje Tomáš Ševčík. Speciální aplikace na dotykové obrazovce urychlí administrativu a ušetří telefonování nebo cesty do kanceláře k počítači. Třeba ve chvíli, kdy řeší změnu v obsazení směny.

Ve správný čas na správné místo

V tu chvíli už ale přicházíme do modernější části centra. Palety se tu samy doplňují pouhým sešlápnutím pedálu, na výdej pak přijíždějí takzvaným pendolinem – počítačově řízeným vozíkem.

„Pětačtyřicet procent z celkového objemu přijímáme právě na tomto skladu. Řidič paletu dopraví na dráhu, nalepí etiketu, zmáčkne tlačítko, kontrolor ji přijme a poté je automaticky zaskladněna do automatizovaného zakladače,“ popisuje proces Tomáš Ševčík.

Automatizace budoucnosti

Ještě výkonnější část automatizovaného skladu je v provozu od července 2022. Zboží tady přijede k pracovníkovi na dodavatelské paletě, ten ji přeskládá do skladových boxů a ty se automaticky zaskladní po dopravnících do skladového regálového prostoru. „Po vyvolání vyskladňovací zakázky přijíždějí skladové boxy se zbožím ke komisnímu místu v předem určeném pořadí a komisní pracovník umísťuje toto zboží do expedičního boxu, takzvaného big boxu. Správnost vychystaného množství je kontrolováno vážením. Po zkompletování zakázky odchází big box po dopravnících do zásobníku,“ popisuje Tomáš Ševčík. Po požadavku na přistavení na bránu putuje expediční box po dopravnících k odběrovému místu, odkud ho zavažeč odveze na nakládku do kamionů. Komisní pracovník tak už nemusí jezdit za zbožím a stavět klasickou míchanou paletu.

Jsou tu i nová ergonomicky komfortní pracoviště, která si lze nastavit podle výšky osoby nebo si obsluha může přizvednout expediční box tak, aby to bylo pro ni komfortní. „V celém prostoru skladu je v oběhu více než sto tisíc skladových bedýnek a patnáct tisíc výdejových boxů. Efektivita práce je tady mnohonásobně vyšší,“ upřesňuje na závěr naší návštěvy šéf produktivních skladů.

Olomoucké distribuční centrum Kauflandu zaměstnává na pět set lidí a zásobuje celým sortimentem pětašedesát moravských prodejen, hluboko zmrazeným sortimentem celou ČR a částečně i distribuční centra v Rumunsku, Polsku, Bulharsku, Chorvatsku a na Slovensku.