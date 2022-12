Michaela Lhotková z ČSOB: Kate chce být jako Siri bankovního světa | E15.cz

Máte pocit, že by to v práci chtělo změnu? Zkuste to na WORKSPACE15

„Naše Kate má obdobné ambice jako Siri nebo Alexa, ale užší záběr. Nechceme ovládat celý váš život. Bude umět nejen poradit, ale i zařídit věci za vás,“ říká o virtuální asistentce Míša Lhotková. V našem podcastu jsme se od ní dozvěděli nejen, co je to beyond banking a proč se virtuální asistentka banky jmenuje právě Kate, ale třeba i to, jak se ČSOB brání hackerským útokům a jestli se sama Míša na své velmi vysoké pozici potýká s genderovými stereotypy.