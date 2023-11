Na psy uchazeči slyší. Dog-friendly office ale nabízí jen hrstka zaměstnavatelů | e15.cz

Přístup zvířecích mazlíčků do zaměstnání pomáhá podle firem, které to umožňují, zlepšit work-life balance jejich pracovníků. Zatím si ale psa nebo jiné zvíře s sebou do kanceláře může vzít jen omezené množství lidí.

Až 58 procent dospělé populace, tedy pět milionů lidí ve 2,6 milionu domácností, vlastní nějakého mazlíčka. Pokud jde o psy, je toto číslo 37 procent – tedy 3,2 milionu osob a skoro 1,7 milionu domácností. To jsou data z letošního průzkumu Generali České pojišťovny. Spousta lidí tak musí každý den řešit, co dělat s mazlíčkem v pracovní době. Dog-friendly office se proto stává docela lákavým benefitem, i když zatím pořád ne úplně běžným. Najdou se ale zaměstnavatelé, kteří problém se zvířaty nemají, a dokonce pojem dog-friendly rozšiřují na pet-friendly. Například v Seznamu už byly kromě psů i rybičky, želvy, fretky nebo králíci.

„Chceme, aby pro naše zaměstnance bylo co nejsnadnější skloubit osobní a pracovní život. Pro někoho je domácí mazlíček parťákem pro každou chvíli a chce ho mít s sebou i v práci. A někdo pak nemůže pejska nechat doma bez hlídání. Věřím, že náš přístup pomůže našim zaměstnancům v obou situacích,“ vysvětluje Barbora Čermáková, Chief Talent Officer komunikační skupiny Publicis Group.

V investiční skupině Miton, do jejíhož portfolia patří startupy jako Rohlik, Bonami či Glami, se rozhodli pro dog-friendly office při stěhování do nových kanceláří. „Řada kolegů napříč týmy pejska měla, takže to byl velmi poptávaný benefit,“ vysvětluje tisková mluvčí Mitonu Michala Gregorová.

Lákadlo pro uchazeče

Všechny oslovené firmy se shodují v tom, že jejich otevřený přístup k domácím mazlíčkům pomáhá při hledání nových zaměstnanců. Žádná z nich nemá toto tvrzení podložené daty, ale shodují se v tom, že tento benefit chtějí zachovat.

Třeba Seznam má psa jako firemního maskota, proto ve firmě nevidí důvod, proč vstup do kanceláří čtyřnohým přátelům neumožnit. „Možnost vodit si do kanceláře psy funguje při náboru skvěle, stejně tak ji oceňují i dlouhodobí zaměstnanci,“ nastiňuje manažerka PR a interní komunikace Seznamu Aneta Kapuciánová. „V náborovém procesu vidíme, že je o dog-friendly office zájem a i do budoucna to bude určitě ještě důležitější,“ doplňuje Barbora Čermáková z Publicis Group.

Psí pravidla

Situaci, kdy je nějaký zaměstnanec na psy alergický nebo se jich bojí, řeší tyto firmy minimálně a individuálně. Například v Seznamu nesmí do týmu pes, pokud by to jiného člena týmu omezovalo ve výkonu práce. Online obchod s teniskami Footshop má interní pravidlo, že v jeden den mohou být v kanceláři maximálně čtyři psi. Mají sdílený „psí kalendář“, kam každý majitel musí přítomnost svého psa předem zapsat. „Většinu naší kanceláře tvoří open space a uvědomujeme si, že čtyři psi na pracovišti už mohou rušit práci ostatních kolegů, a tak se to snažíme rozumně balancovat,“ podotýká brand manažer Footshopu Radim Stezka.

V komunikační agentuře Publicis Group jsou povoleni jen dospělí pejsci, kteří zvládnou být ve společnosti lidí a zvládají základní povely. Zároveň do kanceláře nesmějí psi, kteří útočí na jiné psy. Mají také omezení počtu psů na patro.

I pro psa je potřeba kancelář zařídit

Psí trenérka Eliška Vernerová si myslí, že pobyt psa v zaměstnání s jeho pánem je pro zvíře prospěšný, protože se jedná o společenského tvora. Psi žijící v bytech podle ní dobře zvládají topení i klimatizaci. „Pro psa je ale také extrémně důležité umět trávit čas o samotě, aby nevznikala přehnaná závislost na majiteli,“ dodává.

Podle její zkušenosti pro pobyt čtyřnohého mazlíčka na pracovišti není důležité, o jaké plemeno se jedná, ale musí zvládat pobyt s dalšími lidmi či psy a mít dostatečné hygienické návyky. V ideálním případě by v kanceláři mělo být místo, kde bude pes odpočívat, a měl by mít přístup k vlastní misce s vodou,“ připomíná psí expertka.

Okrajová záležitost

Ne všechny firmy jsou ale psům otevřené, například ve Vodafonu do kanceláří psi nemohou a firma ani neuvažuje, že by je do nich vpustila. „Kanceláře jsou domácím mazlíčkům zapovězené i kvůli ohleduplnosti vůči kolegům – alergikům. Existuje u nás ale opravdu řada možností, které mohou majitelé využít, aby jejich mazlíčci nikterak nestrádali,“ vysvětluje tisková mluvčí Vodafonu Charlota Dědková. Zmiňuje flexi office, tedy možnost pracovat 40 procent času v kanceláři, ve zbytku času na dálku. S vlnou zájmů o dog-friendly office se od současných zaměstnanců ani uchazečů nesetkávají.

Podobný postoj ke zvířatům jako mobilní operátor má dnes většina firem v Česku. Skupina LMC, do níž patří velké pracovní portály Jobs.cz a Práce.cz, zatím nemá pet-friendly office zařazený mezi nejčastější a nejžádanější benefity. Informace o společnostech vstřícných ke psům se objevuje pouze v textu inzerátů, a proto zatím v tuzemsku neexistuje relevantní statistika. „Expertním odhadem je tato možnost dostupná u nízkých jednotek procent ze všech pracovních pozic v ČR,“ říká analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský. Pokud je ale právě tento benefit pro uchazeče důležitý, může pro firmy představovat konkurenční výhodu.

Firmy, které zvířata vítají, se zároveň shodují na tom, že i když si s sebou pracovníci mohou vzít do práce mazlíčka, souvisejí s tím různě přísná pravidla. Především pak to, že zvířecí doprovod nesmí komplikovat plnění pracovních úkolů kolegům.