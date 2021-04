Trump rozmýšlí další kandidaturu, z Bílého domu je pryč 100 dní | E15.cz

Skalní příznivci amerického exprezidenta Donalda Trumpa se s jeho odchodem smiřovali těžko. Ještě v době lednové inaugurace Joea Bidena někteří věřili tomu, že ceremonie je součástí tajného sofistikovaného plánu a republikánský politik se v březnu do Bílého domu vrátí. Ve skutečnosti dnes Biden prožívá stý den ve funkci a Trump ve svém sídle na Floridě dumá nad politickým comebackem. Překazit mu ho však mohou jeho někdejší blízcí a zjevně ambiciózní spolupracovníci.

Realitní magnát a milovník golfu strávil po odchodu z Bílého domu většinu času ve svém honosném sídle Mar-a-Lago na jihu Floridy. „Víme jen velmi málo o tom, co tam dělá, ale po nevyhnutelné podívané jeho prezidentství je to mnoha lidem pravděpodobně příjemné,“ poznamenal ve svém nedávném komentáři kousavě Max Benwell z deníku The Guardian.

Do soukromí exprezidenta ovšem není problém nahlédnout. Sice byl v souvislosti s lednovými nepokoji ve Washingtonu odříznut od Twitteru a prozatím stále zůstává nežádoucí osobou i na Facebooku, na Instagramu se však dá najít množství fotografií a videí ze současného místa jeho pobytu.

Víme kupříkladu, že koncem března na svatbě pořádané v jeho floridském rezortu během přípitku kritizoval zahraniční a imigrační politiku svého nástupce. „Je to drsné a já se jen ptám: chybím vám už?“ zeptal se v závěru proslovu.

To je skutečně klíčová otázka, která předurčí jeho případné vyhlídky do voleb v roce 2024. Průzkumy ukazují, že mezi republikány má solidní podporu. Podle sondy společnosti Ipsos, zveřejněné začátkem měsíce, si jeho kandidaturu přeje šest z deseti příznivců strany. Média si ovšem všímají, že po nominaci patrně pošilhává i bývalý viceprezident Mike Pence či někdejší šéf diplomacie Mike Pompeo. Oba se přinejmenším snaží získat pozornost veřejnosti různými aktivitami.

Pompeo sází zejména na kritiku Bidenovy zahraniční politiky, ale činí tak podle odborníků mazaně. „V podstatě předvádí své vůdčí schopnosti, ale zároveň hovoří o Trumpově agendě, takže mu těžko může někdo, včetně Trumpa samotného, vyčítat, že ho zrazuje nebo obchází,“ řekl serveru The Hill nejmenovaný republikánský poradce.

O tom, že Trumpova další politická kariéra je skutečně ve hře, svědčí aktuální americké turné britského politika Nigela Farage, který proslul snahou prosadit odchod Británie z EU. Tvrdí, že cílem jeho mise je dodat energii konzervativcům ve Spojených státech.

Cesta se neobešla bez zastávky na Floridě. Farage po návštěvě uvedl, že jeho přítel další boj o prezidentství silně zvažuje. „Jste jediný člověk, který to dokáže. Nikdo nemá vaše charisma,“ snažil se prý někdejší lídr Strany nezávislosti Spojeného království Trumpa ke kroku přimět.

Z hlediska dalších exprezidentových plánů a případné kampaně bude zajímavé, zda skutečně spustí vlastní sociální platformu, na kterou by rád přitáhl desítky milionů lidí. Koncem března jeho dlouhodobý poradce Jason Miller prohlásil, že k velkému návratu Trumpa na sociální sítě dojde do dvou až tří měsíců.