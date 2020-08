Ryanair ruší lety. Spor Googlu s Austrálií se prohlubuje | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Americký bojkot Huawei pokračuje

Vláda USA zpřísní sankce proti čínské telekomunikační společnosti Huawei Technologies, které jí znesnadní přístup k čipům. Spojené státy, které Huawei bojkotují již od května, obviňují firmu z krádeže technologií a špionáže pro Čínu. Společnost taková nařčení dlouhodobě odmítá.

Ryanair zruší pětinu letů

Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair, jež patří k nejvyužívanějším leteckým společnostem v Evropě, zruší v září a říjnu až pětinu svých letů. Reagují tak na výrazný pokles rezervací v posledních dnech způsobený obnovováním cestovních omezení a růstem počtu nakažených koronavirem.

Google napadl australský zákon

Americká společnost a australské úřady zostřily vzájemné invektivy. Google kritizoval australský plán donutit internetové firmy platit médiím za využívání jejich obsahu. Nařízení podle Googlu může v zemi ohrozit fungování dosud bezplatných platforem typu YouTube. Australští úředníci firmě vzkázali, že překrucuje význam nového zákona a nikdo ji nenutí zpoplatňovat služby.

Kanadský ministr zneužil charitu

Bill Morneau, kanadský ministr financí, podá demisi. Politik čelil nátlaku médií a veřejnosti poté, co vyšlo najevo, že si od humanitární neziskové organizace WE Charity dal zaplatit cestovní náklady ve výši 41 tisíc kanadských dolarů. Do skandálu je údajně zapleten také kanadský premiér Justin Trudeau a členové jeho rodiny. I jemu hrozí vyšetřování.