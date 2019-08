Airbus přistál v kukuřičném poli u Moskvy, stroj po startu vletěl do hejna ptáků | E15.cz

Letadlo Airbus A321 startovalo z letiště Žukovskij jihovýchodně od Moskvy, cílem bylo krymské město Simferopol. Asi kilometr od startovací dráhy musel stroj nouzově přistát, protože do motorů se dostali ptáci. Na palubě bylo 226 cestujících a osm členů posádky.

Agentura TASS s odvoláním na úřední zprávu oznámila, že po přistání bylo do nemocnice převezeno 23 lidí se středně těžkým zraněním. Ostatní cestující byli dopraveni na mezinárodní letiště Domodědovo, odkud budou na Krym cestovat jiným letadlem.

Ruská média pilota letounu Damira Jusupova označují za hrdinu a jeho výkon srovnávají s nouzovým přistáním amerického letadla na řece Hudson před deseti lety. Pilot letounu společnosti U.S. Airways tehdy západně od Manhattanu přistál na řece po srážce letadla s hejnem hus. I tehdy se incident obešel bez obětí na životech.

Ruská státní televize o dnešním nouzovém přistání informovala jako o "zázraku nad Ramenským" s odkazem na jméno města Ramenskoje, poblíž něhož pilot přistál. Racci, s jejichž hejnem se ruský letoun srazil, podle ruských médií vyřadili z provozu oba motory. "Pilot mistrovsky přistál bez vysunutého podvozku s vynechávajícími motory přímo na kukuřičném poli," napsal v komentáři list Komsomolskaja pravda.

Podle jednoho z cestujících, který nehodu popsal televizi RT, se krátce po startu letoun začal otřásat. "Po pěti vteřinách začala světla na pravé straně letadla svítit a bylo cítit zápach ohně. Pak jsme přistáli a každý utíkal pryč," řekl cestující.

Podle západních expertů, na které se odvolává agentura Reuters, se ruské civilní letectví po rozpadu Sovětského svazu potýkalo s výpadky v bezpečnostním zajištění letů. V posledních letech se ale zejména na mezinárodních linkách situace výrazně zlepšila.

There were no fatalities but 10 people were taken to hospital. Both engines were destroyed and the wings received subst. damage during the landing. @RuAviaPhotog pic.twitter.com/g8TYhngw03