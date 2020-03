Amazon zakázal prodej díla Mein Kampf | E15.cz

Knihkupci a nakladatelé byli v minulých dnech obchodním oddělením Amazonu informováni, že internetové obchody miliardáře Jeffa Bezose nebudou dále přijímat a tedy ani prodávat žádné verze knihy Mein Kampf od Adolfa Hitlera ani jiná díla spojená s německým nacismem 30. a 40. let minulého století. Tedy například relativně známou knihu Jedovatá houba od Juliuse Streichera.

Jak upozornil britský deník The Guardian, který má k dispozici komunikaci Amazonu s jedním z jeho dodavatelů, jde v této věci o zásadní milník. Amazon přímo důvody současného rozhodnutí nekomentoval, v prohlášení firma pouze uvedl: „Máme právo vybírat to, co prodáváme a vždy to zvažuejeme velmi obezřetně.“

Organizace soustřeďující oběti holokaustu, jejich potomky a další už od 90. let - tedy v podstatě od vzniku Amazonu - bojovaly za to, aby Amazon Mein Kampf a podobnou literaturu nešířil.

To americká společnost odmítala s odkazem na svobodu slova. Byť jinde na internetu je možné Mein Kampf a další bezplatně stáhnout, kvůli síle Amazonu jde bezpochyby o významný signál světu. Amazon zároveň v rámci současného opatření vylistoval Mein Kampf z knihovny Kindle, smazal i stránku Adolfa Hitlera s jeho autorským profilem.

V Česku jsou Mein Kampf a mnohá další díla z doby nacismu běžně v prodeji. Počátkem nultých let v tuzemsku běžel soudní spor o legitimitě vydávání Hitlerova Mein Kampfu. Že to není trestné soudy definitivně potvrdily před pěti lety.