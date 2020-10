Trump odložil záchranný balík na podporu americké ekonomiky | E15.cz

Technologičtí giganti mají problém

Část amerických zákonodárců z Demokratické strany se snaží prosadit reformu, která by zásadním způsobem omezila moc technologických gigantů. Konkrétně se jedná o společnosti Google, Facebook, Apple a Amazon. Korporace jsou dlouhodobě obviňovány americkými úřady ze zneužívání svého dominantního postavení na trhu a neférového jednání vůči konkurenci. Sněmovna reprezentantů USA zveřejnila podrobnou zprávu o 449 stranách, jež dané závěry potvrzuje a shrnuje šestnácti měsíční vyšetřování těchto organizací. Akcie Facebooku v reakci na toto oznámení poklesly o jedno procento. Mírně se snížila i hodnota Applu a Amazonu.

Trump ukončil jednání

Prezident Spojených států Donald Trump nařídil, aby jeho republikáni okamžitě přestali vyjednávat s demokratickou opozicí o vytvoření záchranného balíku na podporu americké ekonomiky. Trump chce jednání obnovit až po listopadových volbách, samozřejmě za předpokladu, že bude opět zvolen. Trump slíbil po svém vítězství schválit velký stimulační zákon, jenž se zaměří na „pracovité Američany a malé podniky“. Americká vláda zároveň oznámila, že zpřísňuje pravidla pro získání víz H-1B, které umožňují zejména čínským a indickým zaměstnancům technologických firem dočasně pracovat na území USA.

Akcie se na směru neshodly

Americké burzy zareagovaly na prohlášení prezidenta Trumpa o přerušení jednání s demokraty prudkým poklesem. Index Dow Jones se snížil o 1,34 procenta. Širší S&P 500 se propadl o 1,4 procenta a technologický Nasdaq Composite odepsal 1,57 procenta. Trhy v západní Evropě naopak mírně vyrostly. Dařilo se především bankovním titulům. Panevropský STOXX Europe 600 přidal 0,07 procenta. Britský FTSE se zvedl o 0,12 procenta. Německý DAX se zvýšil o 0,61 procenta a francouzský CAC posílil o 0,48 procenta.

Miliardář Arnault skupuje média

Francouzský podnikatel a nejbohatší Evropan Bernard Arnault rozšiřuje svůj mediální vliv. Majitel koncernu LVMH, který vyrábí luxusní zboží, si podle agentury Bloomberg nedávno v tichosti koupil pětiprocentní podíl v nadnárodní korporaci Lagardère. Té patří například populární francouzské týdeníky Le Journal du Dimanche a Paris Match. Arnault zároveň plánuje koupit až 40 procent akcií v předním ekonomickém časopise Challenges. Známý miliardář se tak brzy může zařadit k nejvlivnějším osobnostem ve francouzských byznysových médiích.

