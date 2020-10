ANALÝZA: Svět padá do chudoby. Iniciativu přebírá Čína | E15.cz

Extrémní chudoba ve světě je po mnoha letech nadějného vývoje opět na vzestupu. Bohaté země Severu řeší vlastní problémy způsobené pandemií koronaviru. Týdeník The Economist předpokládá, že přímou pomoc chudému Jihu omezí o třetinu. Do role lídra v boji proti chudobě se staví Čína.

Počet lidí, jejichž denní příjem je nižší než 1,90 dolaru, letos stoupne o 70-100 milionů a dosáhne více než deseti procent globální populace. Číňané přitom tvrdí, že ve vlastní zemi letos extrémní chudobu zcela vymýtí, a stanou se tak příkladem i pro další rozvojové země.

Názornou ukázkou čínské rétoriky byl nedávný projev ministra zahraničí Wanga I na videokonferenci o vymýcení chudoby a spolupráci Jih-Jih. Rozvinuté země podle něho prudce snížily své příspěvky do mezinárodní rozvojové spolupráce a hrozí, že se nůžky mezi Severem a Jihem ještě více rozevřou.

Jsme jedni z vás

Peking se nestaví do role velmoci, která by měla roli bohatého Severu převzít. Čína se pořád prezentuje jako jedna z rozvojových zemí, která velmi dobře chápe potřeby celého Jihu a vyzývá k posílení vzájemných vztahů. To je podle Pekingu cesta, jak extrémní chudobu vymýtit. Čínská vláda podle ministra zahraničí ochotně poskytne svým jižním spojencům své zkušenosti.

Wang I tvrdí, že síla opravdového přátelství se projeví v těžkých dobách, a naznačuje, že na pomoc Severu se nedá spoléhat ani vzhledem k historickým zkušenostem – rozvojové země podle něho společně bojovaly už proti imperialismu a kolonialismu. Peking, který je podle vlastního hodnocení stále rozvojovou zemí, neslibuje finanční prostředky, které by byly srovnatelné s dosavadní rozvojovou pomocí Severu. O to více ale Wang I zdůrazňuje jednotlivé zásluhy – mluví o nebývalé humanitární operaci, kdy v boji proti COVID-19 Číňané vyslali do světa 34 expertních zdravotních týmů. Slibuje, že až Číňané dotáhnou do konce vývoj vakcíny proti koronaviru, prioritně ji poskytnou rozvojovým zemím.