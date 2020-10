Arménie a Ázerbájdžán prý porušily příměří | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Porušení míru v Náhorním Karabachu

Arménie a Ázerbájdžán se sice v sobotu dohodly na zastavení bojů o Náhorní Karabach, obě strany však příměří údajně vzápětí porušily. Arménci tvrdí, že ázerbájdžánské síly po uzavření dohody ostřelovaly Stěpanakert, hlavní město Náhorního Karabachu, které momentálně ovládají arménští separatisté.

Baku zase v neděli obvinilo arménská vojska z provedení raketového útoku na obytnou čtvrť ve druhém největším ázerbájdžánském městě Gjandža. Během této akce prý zahynulo nejméně devět civilistů a dalších 33 utrpělo zranění. Obě země nařčení nepřítele popřely. Současný konflikt se rozpoutal 27. září a vyžádal si již desítky lidských životů.

Jak konflikt dopadá na život civilistů:

Klíčový týden pro brexit

Vyjednávání o budoucích vztazích mezi Velkou Británií a Evropskou unií vstupuje tento týden do své klíčové fáze. Britský ministerský předseda Boris Johnson chce dosáhnout dohody nejpozději 15. října, tedy tento čtvrtek. Pokud se tak nestane, Londýn podle něj rozhovory ukončí.

Premiér rovněž potvrdil, že ve sporných otázkách jako je například rybářství, nadále nehodlá Unii ustupovat. Francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune zase o víkendu prohlásil, že dohoda o brexitu by měla být uzavřena do začátku listopadu. Brusel by si však i v časové tísni měl stát za svými požadavky.

Z trhů a burz

Akcie posilovaly v pátek i za celý týden

Futures na americké akcie značí mírný růst. Široký index S&P 500 v mimoburzovním obchodování přidává 0,2 procenta. Technologický Nasdaq sílí o 0,5 procenta. Panevropský STOXX 600 posiluje o 0,16 procenta.

Spojení bank na Blízkém východě

V pondělí bude jistě zajímavé sledovat akcie National Commercial Bank (NCB), největší banky v Saúdské Arábii. Společnost se v neděli dohodla na odkoupení jejího menšího konkurenta - peněžního domu Samba Financial Group. NCB za něj zaplatí 55,7 miliardy rijálů, tedy přibližně 340 miliard korun. Sloučením zmiňovaných firem vznikne třetí největší banka v oblasti Perského zálivu. Saúdskoarabská vláda vyjádřila fúzi svou podporu. Země kvůli nízké ceně ropy a zhoršující se ekonomické situaci dlouhodobě usiluje o vznik silných finančních institucí.

Video dne

Asi čtyřicet neznámých útočníků napadlo v noci z neděle na pondělí policejní stanici na pařížském předměstí Champigny-sur-Marne. Vandalové házeli na budovu pyrotechniku a rozbili její okna kovovými tyčemi. Dovnitř se nicméně nedostali a nikdo z policistů nebyl zraněn. Podle francouzského ministerstva vnitra případ souvisí s drogovou kriminalitou.

Stane se dnes