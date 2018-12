Asadův režim se ve velkém pouští do poprav politických vězňů, tvrdí bývalí zajatci | E15.cz

Syrská armáda prezidenta Bašára Asada zdvojnásobila množství poprav politických vězňů a vojenští soudci zrychlili tempo vynášení rozsudků smrti poté, co se vládě v Damašku po letech krvavého konfliktu pomalu daří opět kontrolovat téměř celou zemi. Vyplývá to ze svědectví bývalých vězňů, kterým se podařilo dostat z nechvalně známé věznice Sídnájá nedaleko syrské metropole, informoval americký list The Washington Post.